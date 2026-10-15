Jokanović: Lideri? Moramo tek da ih pronađemo
Vreme čitanja: 3min | čet. 15.10.26. | 17:47
„Trenutno mi nije jasno ko nas vodi na terenu”, kaže šef stuke Bazela
Nakon težkog poraza od Vaduca (0:3) u debiju na klupi Bazela u takmičarskim mečevima, srpski stručnjak Slaviša Jokanović nije tražio opravdanja, već je u otvorenom razgovoru sa medijima analizirao uzroke krize, odgovornost stručnog štaba i igrača.
Upitan o ulozi ključnih igrača i onih koji bi trebalo da povuku ekipu iz rezultatskog problema, Jokanović je direktno ukazao na nedostatak pravog vođe u timu.
„Nalazimo se u konfruznoj situaciji i moramo korak po korak da pregrupišemo tim. Trenutno mi nije jasno ko nas vodi na terenu. Lideri? Moramo tek da ih pronađemo”, rekao je između ostalog Jokanović.
Izabrane vesti
Iako nije direktno izgovorio ime Džerdana Šaćirija, Blik piše da se čini jasno da srpski stručnjak očekuje više od svog kapitena.
Govoreći o razlozima lošeg izdanja protiv Vaduca, srpski strateg je istakao da tim neshvatljivo brzo gubi fokus.
„Mnogo ljudi trenutno priča o našem mentalitetu. Za mene se, međutim, radi pre svega o nečem drugom - o preuzimanju odgovornosti. Ono što me je najviše frustriralo jeste sledeće: često se kaže da novi trener donosi novu energiju, a u Vaducu se desilo da smo sa tom energijom odigrali svega oko 10 minuta, a zatim izgubili i organizaciju i borbeni duh. Zašto je to tako - na to u ovom trenutku još nemam odgovor.“
Jokanović naglašava da uslovi u klubu ne ostavljaju prostor za bilo kakve izgovore.
„Nikako ne želim da se izuzmem iz odgovornosti kada je u pitanju poraz u Vaducu. Sada je na meni, mom stručnom štabu, ali i na mojim igračima da pokažemo reakciju. Bazel nam pruža sjajnu infrastrukturu, navijači nas bodre na svakoj utakmici, plata stiže na vreme - to nije bio slučaj na svim mojim prethodnim poslovima. Dakle, nema izgovora. Svima mora da bude potpuno jasno da je loptica sada u našem dvorištu. I naravno, što duže budem ovde, to će i moj deo odgovornosti biti veći.“
I pored slabog izdanja, nekadašnji trener Partizana, Fulama i Votforda odlučio je da ne uvodi drastične mere ili vanredne treninge.
„Ne radi se sada o nekim drastičnim merama. Moramo realno da sagledamo situaciju i priznamo da se nalazimo u rezultatskoj krizi. Da bi stvari krenule u pozitivnom smeru, moramo da damo svoj maksimum. Rečima i video-analizama pokušavam da na najbolji način prenesem svoju poruku. Nije poenta u tome da sada kažnjavamo svakog igrača, svi smo mi dovoljno odrasli za to. Naravno, u fudbalu ponekad ide i određena kazna, ali ne mogu svi da odlučuju. Ja sam šef stručnog štaba i igrači moraju da me prate. Tako je bilo kod mog prethodnika, a tako će biti i kod mog naslednika.“
Na pitanje da li oseća da je među igračima prisutan strah i poljuljano samopouzdanje, Jokanović otvoreno priznaje da je ekipa u tranziciji i pod pritiskom.
„Naravno. Prijateljska utakmica i naš prvi takmičarski meč trebalo je da nam pokažu gde se nalazimo. Hteli smo da pošaljemo pozitivne signale. Međutim, u određenim momentima definitivno se mogla osetiti nesigurnost među igračima. Kako napadamo? Kako se branimo? Tu moramo da postanemo znatno stabilniji. Nije poenta u tome da sada sve menjamo iz korena, već da ponovo pronađemo stabilnost. U krizi smo i moramo učiniti sve kako bi stvari ponovo krenule u pozitivnom smeru.“
Pred gostovanje drugoligašu Nionu u Kupu, nakon poraza od autsajdera u prvenstvu, Jokanović poručuje da ovaj meč shvata sa najvišim stepenom ozbiljnosti.
„To bi zapravo trebalo da me brine po ceo dan. Ali ja volim da radim pod pritiskom. Na raspolaganju nam je 90 minuta, plus produžeci, pa potencijalno i penali da prođemo u narednu rundu. Moramo biti spremni na sve. Ova utakmica je najvažniji meč u mojoj karijeri i takav pristup mora da ima svaki pojedinac u timu, uključujući i mene“, zaključio je Jokanović.