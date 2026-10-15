Jokanović: Lideri? Moramo tek da ih pronađemo

Iako nije direktno izgovorio ime Džerdana Šaćirija, Blik piše da se čini jasno da srpski stručnjak očekuje više od svog kapitena.

Govoreći o razlozima lošeg izdanja protiv Vaduca, srpski strateg je istakao da tim neshvatljivo brzo gubi fokus.

„Mnogo ljudi trenutno priča o našem mentalitetu. Za mene se, međutim, radi pre svega o nečem drugom - o preuzimanju odgovornosti. Ono što me je najviše frustriralo jeste sledeće: često se kaže da novi trener donosi novu energiju, a u Vaducu se desilo da smo sa tom energijom odigrali svega oko 10 minuta, a zatim izgubili i organizaciju i borbeni duh. Zašto je to tako - na to u ovom trenutku još nemam odgovor.“

Jokanović naglašava da uslovi u klubu ne ostavljaju prostor za bilo kakve izgovore.

„Nikako ne želim da se izuzmem iz odgovornosti kada je u pitanju poraz u Vaducu. Sada je na meni, mom stručnom štabu, ali i na mojim igračima da pokažemo reakciju. Bazel nam pruža sjajnu infrastrukturu, navijači nas bodre na svakoj utakmici, plata stiže na vreme - to nije bio slučaj na svim mojim prethodnim poslovima. Dakle, nema izgovora. Svima mora da bude potpuno jasno da je loptica sada u našem dvorištu. I naravno, što duže budem ovde, to će i moj deo odgovornosti biti veći.“

I pored slabog izdanja, nekadašnji trener Partizana, Fulama i Votforda odlučio je da ne uvodi drastične mere ili vanredne treninge.

„Ne radi se sada o nekim drastičnim merama. Moramo realno da sagledamo situaciju i priznamo da se nalazimo u rezultatskoj krizi. Da bi stvari krenule u pozitivnom smeru, moramo da damo svoj maksimum. Rečima i video-analizama pokušavam da na najbolji način prenesem svoju poruku. Nije poenta u tome da sada kažnjavamo svakog igrača, svi smo mi dovoljno odrasli za to. Naravno, u fudbalu ponekad ide i određena kazna, ali ne mogu svi da odlučuju. Ja sam šef stručnog štaba i igrači moraju da me prate. Tako je bilo kod mog prethodnika, a tako će biti i kod mog naslednika.“