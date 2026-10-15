Foto: Starsport
UŽIVO: Fenerbahče - Partizan Mozzart Bet, sjajan šut crno-belih sa distance
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čet. 15.10.26. | 19:09
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EVROLIGA, 6. KOLO
FENERBAHČE - PARTIZAN MOZZART BET
Dvorana: Ulker Sport
Sudije: Mehdi Difala, Alberto Baena, Arno Pardo
Fenerbahče: Larkin, Bingam, Boldvin, Meli, Šanli, Horton Taker, Džuzang, Forest, Ki, Klajburn, Šilds
Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si
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KK FenerbahčeEvroligaPartizan Mozzart Bet
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