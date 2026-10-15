Dobre vesti za Partizan: Lamar Stivens spreman za Fenerbahče

Naime, Stivens je u poslednji čas krenuo put Istanbula da bi tokom današnjeg dana bilo procenjeno da li će biti u stanju da pomogne ekipi. Kako je potvrđeno našem portalu, Stivens se oporavio i može da igra meč, samo je pitanje kakvu će minutažu dobiti.

Podsetimo da je Stivens već preskakao utakmice tokom ove sezone zbog povrede šake.

Od ranije su povređeni Derek Vilis i Vanja Marinković, ostatak ekipe je spreman za večerašnji meč.

Partizan Mozzart Bet ulazi u ovaj duel posle dva poraza od Real Madrida i Panatinaikosa.