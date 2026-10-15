Dobre vesti za Partizan: Lamar Stivens spreman za Fenerbahče

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Vreme čitanja: 1min | čet. 15.10.26. | 17:39
Bilo je pitanje da li će igrati zbog stomačnih problema
Rekao je trener Partizan Mozzart Beta, Đoan Penjaroja da bi njegov tim mogao da bude dodatno oslabljen u Istanbulu zbog Lamara Stivensa. Naime, američki krilni igrač imao je stomačnih problema na dan puta pa je bio pod velikim znakom pitanja za večerašnji meč protiv Fenerabhčea.
Prema poslednjim informacijama Mozzart Sporta, Lamar Stivens je spreman za utakmica.
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Naime, Stivens je u poslednji čas krenuo put Istanbula da bi tokom današnjeg dana bilo procenjeno da li će biti u stanju da pomogne ekipi. Kako je potvrđeno našem portalu, Stivens se oporavio i može da igra meč, samo je pitanje kakvu će minutažu dobiti.
Podsetimo da je Stivens već preskakao utakmice tokom ove sezone zbog povrede šake.
Od ranije su povređeni Derek Vilis i Vanja Marinković, ostatak ekipe je spreman za večerašnji meč.
Partizan Mozzart Bet ulazi u ovaj duel posle dva poraza od Real Madrida i Panatinaikosa.