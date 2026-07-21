Dinamo još vuče traume od Švajcaraca

Prošle sezone je klub iz istoimenog grada sa oko 44.000 stanovnika napravio pravu senzaciju, pošto je odmah po ulasku iz druge lige osvojio Superligu Švajcarske. U međuvremenu je ostao bez trenera Maura Lustrinelija, koji je otišao u Union iz Berlina. Zamenio ga je nekadašnji selektor mlade reprezentacije Švajcarske Đanluka Privateli.

“Cilj je da donesemo energiju na teren i igramo ofanzivno. Želimo da izvršimo pritisak na Zagrepčane”, kazao je Privateli pred večerašnji susret, a zatim je obavio i kratku analizu Dinama:

“Fudbaleri Dinama su veoma dobri sa loptom. Igraju izuzetno moderan stil, u formaciji 4-3-3. Ako uspemo da im nametnemo svoj stil igre, mislim da će momentum biti na našoj strani”.

20.00: (3,60) Tun (3,70) Dinamo Zagreb (2,00)

Prošle sezone je Dinamo postigao 93 pogotka u prvenstvu Hrvatske, a od toga je 31 potpisao Dion Dreno Brenja. Logično, Švajcarci su zbog toga izdvojili 24-godišnjeg centarfora kao najveću pretnju, pa će štoper Tuna Marko Burki imati poseban zadatak da ga zaustavi.

“Internacionalni mečevi su uvek uzbudljivi, to je sjajno iskustvo za svakog igrača. Prošle sezone smo bili izuzetno jaki zbog toga što nam je fokus bio isključivo na našoj igri, a koncentracija na tome da ispunimo planove”, poručio je Burki.

Dinamo se kroz istoriju nije toliko često susretao sa švajcarskim klubovima. U Kupu UEFA je 1997. godine eliminisao Grashopers, u Zagrebu je bilo 4:4, a u Cirihu je trijumfovao sa 5:0. Potom, u tom istom takmičenju, ali u grupnoj fazi, 2007. je odigrao 0:0 sa Bazelom.

Jedino neprijatno iskustvo sa Švajcarcima Modri su imali 2018. godine u plej-ofu za Ligu šampiona. Izgubili su od Jang Bojsa u Zagrebu sa 1:2, a kako je u Bernu meč završen 1:1 bili su eliminisani. Iako još vuku traume iz tog meča Zagrepčani će sada protiv Tuna ipak biti favoriti...

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA – 2. KOLO (PRVI MEČEVI)

Utorak

18.00: (2,30) Ararat Jermenija (3,40) Šamrok Rovers (3,10)

18.00: (3,45) Iberija 1999 (3,45) Slovan Bratislava (2,00)

18.00: (1,13) Mjelbi (8,50) Linkoln Red Imps (19,0)

18.00: (1,65) Sabah (4,00) KuPS (4,60)

19.00: (2,20) Orhus (3,30) Leh (3,40)

20.00: (1,18) Fenerbahče (7,25) Gornjik Zabže (15,0)

20.00: (3,60) Tun (3,70) Dinamo Zagreb (2,00)

20.30: (1,80) Šturm (3,70) Harts (4,30)

20.45: (2,25) KI Klaksvik (3,20) Kauno Žalgiris (3,40)

21.00: (14,0) Larn (6,75) Crvena zvezda (1,20)

21.00: (2,55) Vikingur Rejkjavik (3,50) Hapoel Ber Ševa (2,60)

Sreda

19.00: (1,70) Omonija (3,45) Kairat (4,90)

19.30: (2,15) Levski (3,30) Univerzitatea Krajova (3,50)

21.00: (3,60) Egnatija (3,40) Celje (2,10)

***Kvote su podložne promenama