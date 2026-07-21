Grci su preterali: Sloboda Toliopulosa košta više nego Hezonjina i Bongina

Iako Toliopulos nije imao otkupnu klauzulu u svom ugovoru s Panatinaikosom, sigurno da u redovima Zelenih nisu imali ništa protiv da za toliki novac puste čoveka koji je na svojoj poziciji bio tek treća opcija. Pričalo se najpre o tome da PAOK želi i njega da vidi u crno-belom, međutim, Toliopulos će na kraju završiti pod komandnom palicom Vasilisa Spanulisa.

Ono što je zanimljivo jeste da je Toliopulos u prošlosti nosio dres oba solunska tima. Grčki bek bio je deo Arisa u dva navrata, najpre 2019. godine, a potom od 2022. do 2025, dok je opremu PAOK-a nosio u takmičarskoj 2021/2022.

Kada je reč o obeštećenju i koliko je ono zaista veliko vidi se najbolje na primerima najvećih evropskih imena. Mario Hezonja je Realu za svoju slobodu platio 900.000 evra. Partizan Mozzart Bet je za Isaka Bongu dobio 700.000 evra, a i jedan i drugi su miljama daleko od Toliopulosa, koji je ove sezone u proseku beležio 5,2 poena i 1,1 asistenciju. Grci su, čini se, sada već preterali.