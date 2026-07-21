Laporta kreće po Laporta! Želi štoperski tandem svetskih prvaka

Sportski direktor Deko je tokom boravka na Mundijalu izneo tu ideju ljudima bliskim Laportu i Barsa će u narednim danima preduzeti konkretne korake da bi saznala Laportove planove za budućnost i pod kojim uslovima može da ga angažuje.

Laport je na Mundijalu činio savršen štoperski tandem sa Barsinom mladom zvezdom Pauom Kubarsijem i Katalonci sada žele da tu saradnju nastave i na klupskom nivou.

Još otkako je prošlog leta otišao Injigo Martinez, Barsa se muči da nađe savršenog partnera mladom Kubarsiju. Menjali su se Erik Garsija, Ronald Arauho i Đerar Martin koji i nije klasičan štoper, ali niko od njih se nije potvrdio kao konačno rešenje. Garsija je tome bio najbliži, ima veliko poverenje Hansija Flika, ali nemački strateg ga vidi i na nekim drugim pozicijama poput desnog beka ili zadnjeg veznog. Pride, potrebna mu je i šira rotacija pa će biti minutaže za sve i ako dođe Laport.

Po svim karakteristikama, Laport odgovara onome što traži Barselona. Iskusan je, a nije star (32 godine). Barsa veruje da je pred njim još nekoliko sezona na vrhunskom nivou. Pozicioniranje, uigranost sa Kubarsijem, distribucija lopte, liderske sposobnosti… Sve su to kvaliteti zbog kojih Barsa želi Laporta u poslednjoj liniji. Ni cena nije problem jer u Bilbau ima otkupnu klauzulu u visini od 15.000.000 evra.

Laport je Bilbaovo dete i vratio se kući da završi karijeru odbijajući prošlog leta mnogo atraktivnije ponude. Delovalo je da mu je vrhunac karijere period u Mančester Sitiju (2018–2023) posle kojeg je otišao u Saudijsku Arabiju, ali je selektor De la Fuente nastavio da mu veruje i dok je dve godine igrao u Al Nasru. Laport je sa još jednim baskijskim Francuzom Robinom Le Normanom činio tandem Crvene furije koja je 2024. pokorila Evropu, a istu ulogu je zadržao i na minulom Mundijalu u tandemu sa Kubarsijem.

Pokazao je da je i dalje štoper elitne klase i nije čudo što ga Barselona mami da pređe na najviši nivo klupskog fudbala.