Istraga protiv Ferencvaroša zbog 70.000.000 evra vrednog trening centra koji ne postoji

Viktor Orban je voleo fudbal i ulagao je velike pare, posebno u instrastrukturu. Ali Ferencvaroš, koji je za vreme njegove vladavine izrastao u dominantnu silu mađarskog fudbala, sada je pod istragom baš zato što pare koje je dobio za infrastrukturu nije potrošio u tu svrhu. A, nisu male pare u pitanju, već 25.000.000.000 forinti (govorimo dakle o milijardama, to je 70.000.000 evra) koliko je klub iz Budimpešte dobio u dve rate – 2016, pa 2017. godine – za izgradnju sportskog centra Fradivaroš.

“Projekat Fradivaroš će postati realnost do decembra 2026. Pripremni radovi su već završeni, bilo nam je potrebno godinu i po dana da dobijemo dozvole za sva rušenja, još jedna da bi se to zaista i desilo. Sada imamo projekat, znamo kako bi sve trebalo da izgleda, po našim proračunima izgradnja će početi na proleće 2023. i biće završena do 2026”, govorio je predsednik kluba Gabor Kurbatov tokom tradicionalnog novogodišnjeg govora još 2021.

Pet godina kasnije – ništa od Fradivaroši. U klubu ističu da ih je usporila prvo pandemija korona virusa, pa finansijska kriza izazvana prvom ratom u Ukrajini, onda i ovom na Bliskom istoku. Kurbatov sada trvdi da je “svaki peni koji je ušao u klub zbog Fradivaroši i dalje u Ferencvarošu, baš zato što je stigao od države”.