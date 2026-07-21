Istraga protiv Ferencvaroša zbog 70.000.000 evra vrednog trening centra koji ne postoji
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 14:39
Pare su legle odavno, ali Fradivaroš nikada nije izgrađen
Viktor Orban je voleo fudbal i ulagao je velike pare, posebno u instrastrukturu. Ali Ferencvaroš, koji je za vreme njegove vladavine izrastao u dominantnu silu mađarskog fudbala, sada je pod istragom baš zato što pare koje je dobio za infrastrukturu nije potrošio u tu svrhu. A, nisu male pare u pitanju, već 25.000.000.000 forinti (govorimo dakle o milijardama, to je 70.000.000 evra) koliko je klub iz Budimpešte dobio u dve rate – 2016, pa 2017. godine – za izgradnju sportskog centra Fradivaroš.
“Projekat Fradivaroš će postati realnost do decembra 2026. Pripremni radovi su već završeni, bilo nam je potrebno godinu i po dana da dobijemo dozvole za sva rušenja, još jedna da bi se to zaista i desilo. Sada imamo projekat, znamo kako bi sve trebalo da izgleda, po našim proračunima izgradnja će početi na proleće 2023. i biće završena do 2026”, govorio je predsednik kluba Gabor Kurbatov tokom tradicionalnog novogodišnjeg govora još 2021.
Pet godina kasnije – ništa od Fradivaroši. U klubu ističu da ih je usporila prvo pandemija korona virusa, pa finansijska kriza izazvana prvom ratom u Ukrajini, onda i ovom na Bliskom istoku. Kurbatov sada trvdi da je “svaki peni koji je ušao u klub zbog Fradivaroši i dalje u Ferencvarošu, baš zato što je stigao od države”.
Izabrane vesti
Mediji pak sumnjaju i podsećaju na odluku Vlade Mađarske iz 2022. po kojoj je pomenuti novac mogao da se troši i na operativne troškove. Pretpostavlja se da su se od tog novca isplaćivale i plate zbog čega se početkom juna pobunila jedna navijačka grupa.
Nakon što su mediji izvestili o svemu policija je pokrenula istragu, a državna revizorska kompanija je na zahtev navijača dostavila sve dokumente. Optužnice još nema i niko ne može da garantuje da li će je i biti. Sigurno je samo da je projekat propao. Deo novca jeste potrošen te pripremne radnje, a ostatak? Pa, stručna javnost je vrlo oprezna sa komentarima, jer “operativni troškovi” mogu da se tumače prilično raznoliko.
Kurbatov je inače bio poslanik Orbanove Fides partije, mada je podneo ostavku na sve političke funkcije kada je ta stranka u aprilu pala sa vlasti.