Fondacija „Bogdan Bogdanović” nastavlja da ulaže u budućnost mladih

Novi košarkaški teren, površine 378 metara kvadratnih, renoviran je u skladu sa najvišim standardima bezbednosti, kako bi svim učenicima pružio sigurno i kvalitetno mesto za sport i rekreaciju. Iz Fondacije su naglasili:

„Ovo je peta škola u Srbiji u kojoj je Fondacija realizovala projekat obnove košarkaškog terena, nastavljajući svoju posvećenost stvaranju boljih uslova za decu i mlade. Posebno smo ponosni što su učenici svojim idejama učestvovali u osmišljavanju izgleda terena. Njihova mašta, kreativnost i ljubav prema sportu danas su postali trajni deo školskog dvorišta, stvarajući prostor koji će svakodnevno koristiti generacije dece koje dolaze.”

Aleksandar Urošević, direktor Osnovne škole „Slobodan Sekulić” istakao je: „Osnovna škola „Slobodan Sekulić” postoji od 1976. godine, a njen sportski teren koriste ne samo učenici, već i bivši đaci i stanovnici naselja Krčagovo. Velika nam je čast što je, zahvaljujući inicijativi naše bivše učenice, upravo naša škola izabrana za donaciju Fondacije Bogdan Bogdanović, koja će doprineti razvoju sporta u našoj zajednici.”

O značaju inicijative govorila je i Marija Maričić, koordinatorka Kancelarije za mlade grada Užica, koja je i sama nekada pohađala ovu školu: „Kao bivša učenica ove škole, omladinski radnik i bivša košarkašica, osećam veliki ponos i sreću što je inicijativa za obnovu ovog terena potekla upravo iz Kancelarije za mlade. Nadam se da će buduće generacije uživati u ovom prostoru, ali i da će ga čuvati i ceniti, jer on predstavlja zajedničko ulaganje u njihovu budućnost.”

Fondacija „Bogdan Bogdanović” posvećena je stvaranju prostora u kojima će deca moći da odrastaju, razvijaju svoje talente i usvajaju vrednosti timskog duha, discipline i zajedništva. Novi teren u Užicu predstavlja još jedan korak ka ostvarivanju te misije.