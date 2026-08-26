Dinamo opet vodio i opet se ugasio - još jedna velika noć norveškog fudbala (VIDEO)

Furiozno su Modri krenuli, baš kao i pre sedam dana u Zagrebu, kada su u prvih deset minuta postigli dva gola. Ovoga puta, baš u 10. minutu, lepo ubacivanje sa desnog boka iskoristio je Arber Hodža, doneo prednost hrvatskom prvaku, međutim kako je vreme odmicalo četa Marija Kovačević kao da se postepeno gasila. Sve dok se potpuno nije ugasila.

Statistika kaže da su gosti bili dominantniji, imali više udaraca, veći posed lopte, pa i onaj vražji xG. Nema šta, utisak je da Dinamo ima bolju ekipu, veće individualce, ali ne i karakter za Ligu šampiona. Viking se dva puta uzdizao iz pepela u ovih 180 i kusur minuta, nije gubio veru, što je na kraju nagrađeno.

Od velikog značaja bio je brz izjednačujući pogodak, već u 18. minutu, a nakon nesrećne reakcije Skota Mekene u sopstvenom šesnaestercu. Lopta ga je pogodila u ruku, VAR soba intervenisala, i uputila glavnog sudiju Sančeza iz Španije da pogleda snimak. Ovaj se nije mnogo dvoumio - penal.

Loptu je namestio Riječanin Zlatko Tripić i tukao neodbranjivo, po sredini - 1:1.