Dinamo opet vodio i opet se ugasio - još jedna velika noć norveškog fudbala (VIDEO)
Vreme čitanja: 13min | sre. 26.08.26. | 23:02
Viking od druge lige do Lige šampiona za samo devet godina
Dinamo neće igrati Ligu šampiona! Imali su Zagrepčani 2:0 u prvoj utakmici na Maksimiru (završeno 2:2), vodili i noćas na severu Evrope protiv Vikinga, međutim na kraju su ipak pognute glave okončali ovaj dvomeč u kom su slovili za favorita. Norveški šampion slavio je sa 3:1 u malenom Stavangeru (ukupno 5:3) i režirao još jedno veliko veče tamošnjeg fudbala. Podsetimo, Norvežani će ove sezone imati dva predstavnika u elitnom klupskom takmičenju, pošto je sinoć Bode Glimt overio plasman među 36 najboljih timova Starog kontinenta.
Viking je svakako posebna, velika priča ovog leta. Jedna od najvećih poslednjih godina. Za one što ne znaju, ovaj klub je 2017. godine ispao iz lige, imao velikih problema, vratio se; zatim prošle godine uspeo da osvoji devetu titulu, a prvu nakon tri i po decenije, da bi ove noći stavio šlag na tortu i upisao najveći evropski rezultat u svojoj istoriji.
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Furiozno su Modri krenuli, baš kao i pre sedam dana u Zagrebu, kada su u prvih deset minuta postigli dva gola. Ovoga puta, baš u 10. minutu, lepo ubacivanje sa desnog boka iskoristio je Arber Hodža, doneo prednost hrvatskom prvaku, međutim kako je vreme odmicalo četa Marija Kovačević kao da se postepeno gasila. Sve dok se potpuno nije ugasila.
Statistika kaže da su gosti bili dominantniji, imali više udaraca, veći posed lopte, pa i onaj vražji xG. Nema šta, utisak je da Dinamo ima bolju ekipu, veće individualce, ali ne i karakter za Ligu šampiona. Viking se dva puta uzdizao iz pepela u ovih 180 i kusur minuta, nije gubio veru, što je na kraju nagrađeno.
Od velikog značaja bio je brz izjednačujući pogodak, već u 18. minutu, a nakon nesrećne reakcije Skota Mekene u sopstvenom šesnaestercu. Lopta ga je pogodila u ruku, VAR soba intervenisala, i uputila glavnog sudiju Sančeza iz Španije da pogleda snimak. Ovaj se nije mnogo dvoumio - penal.
Loptu je namestio Riječanin Zlatko Tripić i tukao neodbranjivo, po sredini - 1:1.
Viking je najbolji period igre imao u prvih 15 minuta drugog dela i to materijalizovao s dva pogotka koja će srušiti sve nade Dinama. Prvo je nakon teške greške Ivana Nevistića sa distance pogodio Edvin Estbe, na koga će se nadovezati 20-godišnji Tobijas Moj, i to samo dva minuta kasnije.
Moj je gađao sa 16-17 metara, lopta malo zakačila Josipa Mašića, ali sasvim dovoljno da promeni pravac i prevari iskusnog Nevistića...
Dugo je trebalo Modrima da se oporave od ovog šoka, da ponovo uspostave ravnotežu, a kad su to napokon uradili i stvorili pravu priliku koja je mogla da ih vrati u igru, Dion Drena Beljo se obrukao. Izašao je sam pred golmana Vikinga i uspeo da promaši ceo gol?! Zagrepčani posle ovoga više ni psihološki nisu bili sposobni da se podignu...
Dinamo je bio pretposlednja, a Celje poslednja šansa da region ima predstavnika u Ligi šampiona. Doneo je slovenački šampion dobar rezultat iz prve utakmice u Bratislavi (1:1), imao jedno vreme egal (1:1), u većem delu susreta bio bolji, međutim Slovaci su sve preživeli i pogotkom Kristijana Martineza u produžetku uspeli da slave veliku pobedu. Samo nekoliko minuta ranije, dok se još igrao osnovni deo utakmice, Armandas Kučis promašio je neverovatnu priliku da uvede Celje u elitu.
Pogledajte tu situaciju:
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PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA (REVANŠ)
UTORAK
Sabah - Ber Ševa 5:2 (1:1), prvi meč 1:2
/Envačukvu 38, Rahmonalijev 74, Mutalimov 90+4, Embina 101, Mikels 115 - Zlatanović 10, Mizrahi 61/
Bode Glimt - NEC 3:0 (2:0), prvi meč 3:1
/Bjerkan 45+2, Auklend 45+5, Fonvil 73ag/
LASK - Seltik 5:1 (4:1, 1:1)
/Usor 33, Ljubičić 48, Adeniran 58, 109, Fleker 91 – Mekgregor 21/
SREDA
Celje - Slovan Bratislava 1:2 (1:1, 1:1) - prvi meč 1:1
/Sešlar 34pen - Šporar 18, Martinez 100/
Lion - Fenerbahče 1:2 (0:2) - prvi meč 1:1
/Fofana 61 - Murići 24, A. Braun 28/
Viking - Dinamo Zagreb 3:1 (1:1) - prvi meč 2:2
/Tripić 18pen, Ostbe 48, Moj 50 - Hodža 10/
AEK Atina - Levski Sofija 4:0 (3:0) - prvi meč 0:0
/Jović 7, Varga 12, 29, Marin 55pen/