Poslednji bastion srpske struke u Evropi - Marko Nikolić! Jovićev trzaj za AEK u Ligi šampiona

Vladan Milojević je postavio standarde kada govorimo o srpskim trenerima sa domaćim klubovima u Ligi šampiona, dok je Marko Nikolić poslednji bastion naše struke kada govorimo o klubovima iz inostranstva.

Grčka je talična srpskim stručnjacima! Ivan Jovanović radi sjajne stvari na klupi Helena, dok je Marko Nikolić posle osvojene titule prvaka države odveo AEK u grupnu fazu Lige šampiona! Posle 0:0 u Sofiji, AEK je pred više od 32.000 gledalaca pregazio Levski sa 4:0 (3:0) i otišao u ligaški deo elitnog takmičenja.

Slavi se u Filadelfiji, posle osam godina AEK je ponovo deo samog krema evropskog fudbala! I sve to pod komandom srpskog stručnjaka koji nastavlja da pomera granice realnog i produbljuje svoj status jednog od najznačajnijih trenera u klupskoj istoriji. Dok Nikolić uživa status apsolutnog idola navijača, na terenu se kliče Luki Joviću. Srpski golgeter fudbalski je oživeo u Atini i posle dva gola Iraklisu na otvaranju sezone, potvrdio je da će i ovo biti njegova sezona. Njegov trzaj glavom već u 7. minutu na centaršut Lazarosa Rote najavio je Aekov prolazak u Ligu šampiona, što je na delu potvrđeno već posle nepunih pola časa.