Poslednji bastion srpske struke u Evropi - Marko Nikolić! Jovićev trzaj za AEK u Ligi šampiona
Vreme čitanja: 12min | sre. 26.08.26. | 22:50
Vladan Milojević sa Crvenom zvezdom napravio velike stvari i to niko ne spori, dok šef stručnog štaba grčkog šampiona jedini brani čast trenerskog zanata u inostranim klubovima
Imala je srpska trenerska struka velikane poput Miljana Miljanića i Vujadina Boškova, Radomir Antić je godinama bio naše najveće trenersko ime u novijoj istoriji, sanjali smo da veliku karijeru napravi Siniša Mihajlović, međutim činjenica je da smo decenijama siromašni sa trenerima u najjačim evropskim ligama ili ih, objektivno nema dovoljno.
O tome dovoljno govori podatak da smo u ovom veku imali samo Radomira Antića, Ivana Jovanovića, Aleksandra Stanojevića, Slavišu Jokanovića, Vladana Milojevića i Marka Nikolića na čelu klubova u Ligi šampiona. U ovoj deceniji čast srpske struke branili su samo Vladan Milojević sa Crvenom zvezdom i Marko Nikolić. Prvo sa Lokomotivom iz Moskve, u sezoni 2020/21 kada je direktno ušao u grupnu fazu i sada kao trener atinskog Aeka, posle uspešno završenih kvalifikacija!
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Vladan Milojević je postavio standarde kada govorimo o srpskim trenerima sa domaćim klubovima u Ligi šampiona, dok je Marko Nikolić poslednji bastion naše struke kada govorimo o klubovima iz inostranstva.
Grčka je talična srpskim stručnjacima! Ivan Jovanović radi sjajne stvari na klupi Helena, dok je Marko Nikolić posle osvojene titule prvaka države odveo AEK u grupnu fazu Lige šampiona! Posle 0:0 u Sofiji, AEK je pred više od 32.000 gledalaca pregazio Levski sa 4:0 (3:0) i otišao u ligaški deo elitnog takmičenja.
Slavi se u Filadelfiji, posle osam godina AEK je ponovo deo samog krema evropskog fudbala! I sve to pod komandom srpskog stručnjaka koji nastavlja da pomera granice realnog i produbljuje svoj status jednog od najznačajnijih trenera u klupskoj istoriji. Dok Nikolić uživa status apsolutnog idola navijača, na terenu se kliče Luki Joviću. Srpski golgeter fudbalski je oživeo u Atini i posle dva gola Iraklisu na otvaranju sezone, potvrdio je da će i ovo biti njegova sezona. Njegov trzaj glavom već u 7. minutu na centaršut Lazarosa Rote najavio je Aekov prolazak u Ligu šampiona, što je na delu potvrđeno već posle nepunih pola časa.
Levski je u glavni grad Grčke stigao sa idejom da iznenadi, međutim prošao je sito i rešeto, najviše zahvaljujući golmanu Svetoslavu Vutsovu! Jedan od svega dvojice Bugara u startnoj postavi ostavio je za sobom kriminalno loš nastup, toliko da je legitimno postaviti pitanje kako je ovaj čovek uopšte prvi čuvar mreže kandidata za plasman u Ligu šampiona. Vutsov je ostavio utisak čoveka koji brani na amaterskom nivou, da je u najmanju ruku jako daleko od najvišeg nivoa fudbalske klupske piramide i sam je direktno krivac praktično za tri od četiri primljena gola, naročito za prvi i treći. Počev od Jovićevog trzaja glavom koji je završio preko 24-godišnjeg čuvara mreže, do golova Barnabasa Varge kojim je AEK praktično za pola časa obezbedio prolaz dalje.
I tu nije bio kraj... U 56. minutu Razvan Marin je zatresao mrežu sa bele tačke pošto je Luka Jović izborio jedanaesterac, a Vutsov je prilikom pokušaja da spreči Rumuna da se upiše u listu strelaca reagovao daleko ispod bilo kakvog standarda za vrhunskog čuvara mreže.
Imao je Bugarin čak i nekoliko komičnih intervencija, kada je posle kornera sa leve strane jedva uspeo da reaguje kako ne bi primio gol direktno iz centaršuta... No, Rutsov je nebitan, šteta je što se u listu strelaca nije upisao i Mijat Gaćinović koji je u 87. minutu propustio veliku šansu da zatrese mrežu. Fudbaleri Aeka su odlično izvršili pritisak na protivnika, Gaćinović se našao sam u kaznenom prostoru, ali je sa sedam-osam metara pucao preko gola. Imao je još jednu šansu u nadoknadi, ali je onda levom nogom šutirao slabo, pored stative...
Nećemo Crvenu zvezdu gledati u Ligi šampiona - nadomak je plasmana u Ligu Evrope - ali imaćemo zbog koga da pratimo elitno takmičenje!
PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA (REVANŠ)
Utorak
Sabah - Ber Ševa 5:2 (1:1), prvi meč 1:2
/Envačukvu 38, Rahmonalijev 74, Mutalimov 90+4, Embina 101, Mikels 115 - Zlatanović 10, Mizrahi 61/
Bode Glimt - NEC 3:0 (2:0), prvi meč 3:1
/Bjerkan 45+2, Auklend 45+5, Fonvil 73ag/
LASK - Seltik 5:1 (4:1, 1:1)
/Usor 33, Ljubičić 48, Adeniran 58, 109, Fleker 91 – Mekgregor 21/
Sreda
Celje - Slovan Bratislava prva utakmica - 1:1 (produžeci)
Lion - Fenerbahče 1:2 (0:2), prva utakmica - 1:1
/Fofana 61 – Murići 24, Braun 28/
Viking - Dinamo Zagreb 3:1 (1:1), prva utakmica - 2:2
/Tripić 18 penal, Austbo 48, Moi 50 – Hodža 10/
AEK - Levski 4:0 (3:0), prva utakmica - 0:0
/Jović 7, Varga 12, 29, Marin 56 penal/