Prokletstvo napunilo punoletstvo i otišlo u istoriju: Fener preživeo pakao Liona za plasman u LŠ

Nisu to zaboravili navijači Partizana, ali ni turskog kluba, jer je ovo bio poslednji put da su njihovi ljubimci stigli do grupne faze elitnog takmičenja. Prolazile su godine, trošilo se na stotine milione, ali je Feneru plasman među evropski krem ostajao samo pusti san. Moglo se reći da je svojevrsno prokletstvo nepravednog prolaska protiv crno-belih okovalo tim sa Bosfora, a pomalo sudbonosno stiglo se i do 18 godina od tog dvomeča, tako da je Fener na neki način obeležio punoletstvo ovog prokletstva. U protekle dve sezone grunuli su vodeći ljudi turskog kluba novac kao nikad u istoriji, rešeni da skinu stege prošlosti i iskupe se za ono što ih je pratilo gotovo dve decenije i konačno se isplatilo. Fener je u revanšu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona preživeo pakao Liona i pobedio Olimpik - 2:1.

U večeri neposredno pred okršaj između Partizana i Hetafea sigurno je da su misli navijača crno-beli okrenute okršaju u Humskoj ulici, ali isto tako se svako od njih u pola noći seća čuvenog dvomeča sa Fenerbahčeom u sezoni 2008/2009, kada je turski tim izbacio Parni valjak i plasirao se u Ligu šampiona. Svašta se dešavalo u dve utakmice, a Fener je do elite stigao uz određenu pomoć sudija i ispao grupi.

I ovog puta je delovalo da Fener ima kapacitet da stane na korak do cilja. Prvi meč završen je u Istanbulu egal rezultatom, što nije ono čemu su se nadali na Bosforu. U Francuskoj viđena je rapsodija najpre gostiju, a potom i domaćina, koji je imao i odsustvo sreće. Dva brza gola Fenerbahčea u prvom poluvremenu bila su ključna, dok je Olimpiku u nastavku poništeno isto toliko pogodaka i to posle situacija o kojima će se pričati. Ovaj par je imao epitet derbija plej-of runde i u potpunosti to opravdao. Šteta što neće obe ekipe moći da se nađu na žrebu za elitno takmičenje, je ne bi bilo nezasluženo ni da je Lion prošao. Međutim, nijanse su večeras bile na strani Fenera, koji će konačno, posle 18 godina, dočekati sa zadovoljstvom izvlačenje kuglica za Ligu šampiona Počelo je vrlo otvoreno i sa nešto većom terenskom incijativom Liona, koji je u 8. minutu imao priliku da preko Malika Fofane povede, ali je Ederson sjajno reagovao i sačuvao nulu. Ovo kao da je malo nateralo Fener da krene napred, koji je uzvratio u 14. minutu udarcem Oguza Ajdina, ali je rezultat ostao nepromenjen.

Probudio se turski tim i počeo da napada, pa je tako Fener mogao do prednosti u 19. minutu posle šuta iskosa Arčija Brauna, ali se isprečio čuvar mreže Liona i skrenuo loptu u korner, a onda Ajdin direktno iz ugla pogodio prečku. Mirisalo je gol, a inicijativa gostiju se isplatila u 25. minutu, kada je Vedat Murići iskoristio odličan centaršut i trzajem glave matirao Dominika Greifa. Bacio je Fenerbahče Lion u potpunosti u 28. minutu. Domaćin je ostao potpuno nokautiran, jer je sada Braun uradio nešto slično kao Murići, kada je glavom zakucao loptu i doneo svom timu velikih 0:2.

Domaćin je mogao do poravnanja u 35. minutu. Lion je imao korner, a umalo da murići zatrese sopstvenu mrežu, ali se isprečila stativa. Bili su ovo momenti u kojima je Lionu očajnički bio potreban pogodak, pa je Tajler Morton pokušao iz daljine u smiraj prvog poluvremena, ali je Ederson još jednom fantastično regovao. Lion je krenuo ofanzivnije u nastavku, imao na startu nekoliko potencijalno opasnih situacija, ali promene rezultata nije bilo. Jasno je da je nazad Lion ostavio prostor i umalo da Fener iskoristi kontru, ali je u 55. minutu Ajdin iz gotovo zicer situacije pucao preko gola. Konačno je Lion nagrađen za svoje napade. Domaćin je povukao loptu po desnoj strani, usledio je centaršut, a onda je Malik Fofana sjajno sproveo loptu u mrežu za nadu Liona da može do preokreta.

Momentum je u potpunosti prešao na stranu Liona, koji je želeo do izjednačenja i umalo da dođu do njega u 64. minutu, ali je gol Luisa Opende poništen zbog nedozvoljene pozicije.