Dinamo se povampirio – od 0:2 do produžetaka i 3:2! I dalje na Maksimiru maštaju o Ligi šampiona…

Bode Glimt je svojevremeno u Maksimiru pao u produžecima, švajacrski Tun – takođe. A, imao je još bolju poziciju od tima koji dolazi iz alpske zemlje i prošle godine je priredio jedno od najvećih iznenađenja na Starom kontinentu. Imao je 2:0 u Zagrebu, sve je kontrolisao, a onda se kapiten Marko Birki zaigrao…

Upropastio je Tun. Načisto!

Imao je švajcarski šampion u završnici prve utakmice prednost od jednog gola i Miha Zajc je saigračima podelio boce sa kiseonikom, omogućio je svima u zagrebačkom klubu da nešto lakše dišu. Nije bilo deficita pred revanš, ali nelagode jeste. Samo je porasla kada je Josip Mišić u uvodnim minutima prodao loptu, sevnula je kontra i na drugoj stativi sve što je trebalo Brajton Labo da uradi jeste da ćušne loptu u praznu mrežu.

Blaga panika se uvukla u redove Dinama, da bi sredinom prvog poluvremena bila poprilično izražena. Bio je prekid, izveo je Fabio Fer slobodan udarac, gađao je na drugoj stativi Marka Birkija, a on glavom matirao Ivana Filipovića. Izašao je nekih metar do dva golman hrvatskog prvaka i primio što ne bi smeo. Modrima se tu obilo o glavu što celo leto igraju rulet, što se razvlače sa Fenerbahčeom oko Dominika Livakovića.

Neko drugi bi mogao surovo da ih kazni. Tun je propustio priliku da ih dokusuri kada je mogao, da ih pošalje u kvalifikacije za Ligu Evrope. Završni udarac je izostao, a Mario Kovačević je menjao „glavu za glavu“ u drugom delu utakmice i sa nekim izmenama pogodio…

Ali, da bi one uopšte nešto konkretno uradile, bilo je potrebno da neko napravi glupost, a nju je izveo kapiten.

Rezervista Fran Topić ukrao je loptu Marku Birkiju, mlađem bratu nekadašnjeg švajcarskog reprezentativca Romana Birkija, a kapiten Tuna ga je srušio. Isprva mu je pokazan žuti karton, ali je uspedio poziv iz VAR sobe i odluka je preinačena. Ostali su gosti sa desetoricom i Modri su krenuli u totalnu ofanzivu.

I uspeli su. Dva komada za četiri minuta. Blic-krig!

Prvo je Moris Valinčić pronašao Diona Drenu Belja, a potom je Dinamo izjednačio iz prekida. Fran Topić izveo je korner na prvu stativu, tu je Seđi Domingez hteo i(li) uspeo da odigra petom, a na drugoj stativi je bio Luka Kačavenda. Prilično lak zadatak je imao.

Dinamo je napadao, Tun se grčevito branio u završnici osnovnih 90 minuta i – odbranio. Na jedvite jade ugurao je utakmicu produžetke, ponajviše zahvaljujući Niklasu Štefenu. Refleksno je odreagovao kada je opalio Miha Zajc iz kaznenog prostor, a potom je njemu i u produžetku vrhovima prstiju skinuo loptu koju je poslao pod prečku. Ipak, kod šuta Morisa Valinčića nije ništa mogao…

Desni bek Modrih je vukao loptu u drugom produžetku, pratio je razvoj situacije i kada je video da ima sasvim dovoljno prostora da se namesti kako treba i šutirao – to je i uradio! Svom silinom Moris Valinčić je poklopio loptu i gurnuo Dinamo u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, gde će igrati protiv KI Klaksvika ili Žalgirisa. Znatno veća koska od potencijalnih rivala bio je Tun.