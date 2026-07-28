TRANSFERI (utorak, 28. jul)

***

NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- PSŽ traži 170.000.000 za Bredlija Barkolu. Opširnije OVDE.

- Kako je Ćabi Alonso promenio Čelsijevo poslovanje... Opširnije OVDE.

- Fener krenuo po Rafu Leaa, Milanu nudi 40.000.000. Opširnije OVDE.

- Totenhem spremio 70.000.000 za Savinja. Opširnije OVDE.

- Monako iskeširao 30.000.000 evra za napadača Nanta. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Openda u Lionu. Opširnije OVDE.

- PSV hoće Filipa Kostića. Opširnije OVDE.

- Kasper Heg u istoriji Seltika. Opširnije OVDE.

- Joško Gvardiol u Sitiju do 2031. godine. Opšinije OVDE.

- Ipsvič platio 10.000.000 za golmana visokog 206. Opširnije OVDE.

- Petar Ratkov na transfer listi Lacija. Opširnije OVDE.

- Železničar oborio klupski rekord, za Karikarija platio 600.000. Opširnije OVDE.

***



