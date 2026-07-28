TRANSFERI (utorak, 28. jul)
Najnovije vesti
uto. 28.07.26. | 23:26
Pratite sa nama iz minuta u minut sva dešavanja sa fudbalske pijace...
***
NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- PSŽ traži 170.000.000 za Bredlija Barkolu. Opširnije OVDE.
- Kako je Ćabi Alonso promenio Čelsijevo poslovanje... Opširnije OVDE.
- Fener krenuo po Rafu Leaa, Milanu nudi 40.000.000. Opširnije OVDE.
- Totenhem spremio 70.000.000 za Savinja. Opširnije OVDE.
- Monako iskeširao 30.000.000 evra za napadača Nanta. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Openda u Lionu. Opširnije OVDE.
- PSV hoće Filipa Kostića. Opširnije OVDE.
- Kasper Heg u istoriji Seltika. Opširnije OVDE.
- Joško Gvardiol u Sitiju do 2031. godine. Opšinije OVDE.
- Ipsvič platio 10.000.000 za golmana visokog 206. Opširnije OVDE.
- Petar Ratkov na transfer listi Lacija. Opširnije OVDE.
- Železničar oborio klupski rekord, za Karikarija platio 600.000. Opširnije OVDE.
***