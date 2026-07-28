Kraj evropske priče za nesrećni Vardar: Makedonci ponovo bili pred prolazom, Taivo doneo radost Rigi

Zaista neverovatan kraj evropske sezone za Vardar iz Skoplja. Makedonski šampion je u kvalifikacijama za Ligu šampiona bio blizu da svalda finski KuPS, nadoknadio je zaostatak iz prve utakmice, ali je ipak poklekao u produžetku.

Praktično je daža vi doživeo Vardar večeras u Letoniji, opet je uspeo da ispravi greške iz Makedonije, poravna rezultat u ukupnom skoru, čak bude i nadomak prolaska u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, ali je kasni gol Abdulrahmana Taiva u potpunosti probudio domaću Rigu, koja je uspela da ugura ovu utakmicu u dodatnih 30 minuta i tamo praktično samelje makedonskog predstavnika za konačnih 5:2(0:1), odnosno u ukupnom skoru – 8:4 za Letonce.