Kraj evropske priče za nesrećni Vardar: Makedonci ponovo bili pred prolazom, Taivo doneo radost Rigi
Vreme čitanja: 4min | uto. 28.07.26. | 22:03
Letonci golom u 87. minutu uspeli da izjednače u ukupnom skoru, a zatim u produžetku pregazili rivala
Zaista neverovatan kraj evropske sezone za Vardar iz Skoplja. Makedonski šampion je u kvalifikacijama za Ligu šampiona bio blizu da svalda finski KuPS, nadoknadio je zaostatak iz prve utakmice, ali je ipak poklekao u produžetku.
Praktično je daža vi doživeo Vardar večeras u Letoniji, opet je uspeo da ispravi greške iz Makedonije, poravna rezultat u ukupnom skoru, čak bude i nadomak prolaska u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, ali je kasni gol Abdulrahmana Taiva u potpunosti probudio domaću Rigu, koja je uspela da ugura ovu utakmicu u dodatnih 30 minuta i tamo praktično samelje makedonskog predstavnika za konačnih 5:2(0:1), odnosno u ukupnom skoru – 8:4 za Letonce.
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Sjajno su gosti iz Skoplja otvorili utakmicu, poveli golom nekadašnjeg fubalera Crvene zvezde Davida Babunskog već u 17. minutu utakmice, ali se samo dva minuta kasnije dogodio detalj koji je umnogome odredio dalji tok utakmice, i praktično je prelomio na stranu Rige u produžetku, kada je umor već bio eveidentan – radi se o crvenom kartonu koji je dobio Filip Najdovski.
Izdržali su Makedonci do poluvremena, a već na startu drugog dela igre trener domaćih Gula je odlučio da zauzme ofanzivniji pristup, te je uveo Brazilca Kijaa Fereiru. Nije ovo donelo instant rezultat, a potpuni šok domaćin je doživeo u 66. minutu, kada je kapiten Vardara Azer Omeragić pogodio za prednost makedonske ekipe od 2:0.
Bilo je u tom trenutku 4:3 za goste u ukupnom skoru, delovalo je da se Vardar nalazi pred prolaskom dalje, ali je pomenuti Taivo u 87. minutu sprečio takav scenario i potpuno promenio momentum utakmice. Probio je po desnoj strani Reginaldo Ramires, poslao oštru loptu u peterac, a na pravom mestu se našao nigerijski napadač i poslao loptu u nebranjenu mrežu.
Otišla je utakmica u produžetak, bilo je jasno da je Riga favorit, što zbog domaćeg terena, što zbog igrača više, ali se ovakav debakl zaista nije mogao očekivati. Strpali su čak četiri gola Letonci u mrežu gostiju za ovih 30 minuta i tako okončali Vardarov ovosezonski evropski izlet. Pogodio je Raki Uani već u 92. minutu, a nakon njega i Iago Sikera, Ramires i Fereira.
Što se predstavnika Makedonije tiče, osim Vardara, Sileks je takođe ispao iz kvalifikacija za Ligu konferencije, i to već u prvom kolu. „Živa“ je još jedino Škendija, koja će u četvrtak igrati revanš meč sa slovenačkim Bravom u okviru drugog kola doigravanja za treće po jačini evropsko takmičenje. U prvom duelu je Bravo slavio sa 2:1.
Sa druge strane, Riga će u trećem kolu najverovatnije igrati protiv mađarskog Đera, koji je u prvom meču savladao Bisen sa 6:2. Revanš meč je na programu za dva dana u Mađarskoj, a šanse da luksemburški predstavnik može nešto ozbiljnije da uradi se zaista mere u promilima.
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LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ)
Utorak
Apolon - Dila Gori 3:0 (1:0), prvi meč 4:0
Riga - Vardar 5:2 (0:1), prvi meč 3:2
19.30: (1,90) CSKA 1948 (3,35) Spartak Trnava (3,90) - 0:0
20.00: (1,50) Drita (3,90) Florijana (6,25) - 1:1
Sreda
16.30: (5,30) Dukađini (3,60) Lugano (1,63) - 0:1
19.00: (1,70) Kopenhagen (3,50) Polisa Žitomir (4,80) - 3:3
20.30: (1,10) Rapid Beč (9,00) Santa Koloma (16,0) - 3:1
Četvrtak
16.00: (1,28) Tobol (5,00) Panevezis (10,0) - 1:1
16.00: (5,40) Atletik Eskaldes (4,00) Vaduz (1,55) - 0:4
18.00: (5,40) Auda Riga (3,70) FCSB (1,60) - 3:2
18.00: (1,85) Ilves (3,45) Stjarnan (4,00) - 0:1
18.00: (2,10) Pjunik (3,25) Debrecin (3,35) - 0:1
18.00: (1,65) Jablonec (3,70) Varteks (4,90) - 2:3
18.00: (3,15) Nome Kalju (3,35) Šelburn (2,15) - 2:5
18.00: (4,50) Inter Turku (3,50) Bašakšehir (1,75) - 1:1
18.00: (1,30) Noa (4,90) Zimbru (9,50) - 1:1
18.00: (1,22) Zira (5,50) Paide (13,0) - 0:1
18.30: (3,30) Levadija (3,45) Geteborg (2,05) - 2:1
19.00: (1,20) Đer (6,25) Atert Bisen (11,0) - 6:2
19.00: (1,42) Bran (4,20) Univerzitatea Kluž (7,25) - 2:2
19.00: (6,00) Toršavn (3,80) Madervel (1,53) - 0:2
19.00: (1,50) Nordsjiland (3,90) GAIS (6,25) - 0:1
19.00: (4,00) Petrokub (3,45) Borac (1,85) - 0:3
19.00: (4,10) Velež (3,40) Dunajska Streda (1,85) - 0:1
19.00: (1,93) Žalgiris (3,45) Dinamo Tbilisi (3,70) - 0:3
19.00: (2,85) Dinamo Minsk (3,25) Nefči (2,35) - 4:2
19.30: (2,20) Beitar (3,25) AEK Larnaka (3,15) - 1:0
19.30: (5,40) Deri Siti (3,60) Rijeka (1,62) - 0:1
19.30: (7,00) Valeta (4,30) Rakov (1,42) - 1:3
19.30: (1,90) TNS (3,35) Flora (3,90) - 0:1
20.00: (1,20) Ajaks (6,25) Vojvodina (11,0) - 4:1
20.00: (2,35) Balkani (3,30) Bohemijans (2,85) - 1:2
20.00: (1,53) Škendija (3,90) Bravo (5,80) - 1:2
20.00: (1,80) Ludogorec (3,459 Hapoel TA. (4,20) - 0:2
20.00: (10,50) Vestri (6,50) RFS (1,20) - 1:4
20.15: (5,80) UNA Štrasen (3,80) Partizan (1,55) - 0:4
20.15: (1,10) Sion (9,00) BATE Borisov (16,0) - 1:1
20.30: (1,60) Kluž (3,70) Alaškert (5,40) - 1:1
20.30: (1,48) Gent (3,90) Čerkasi (6,75) - 0:0
20.30: (1,25) Zrinjski (5,50) Valur (10,0) - 0:1
20.30: (1,20) Austrija (6,25) Liepaja (11,0) - 2:0
20.30: (1,65) Katovice (3,60) Žilina (5,10) - 1:2
20.30: (1,25) Panatinaikos (5,70) Pakš (9,50) - 2:1
20.45: (1,45) Koper (4,30) Runavik (6,25) - 2:0
20.45: (4,00) Kolerajn (3,60) HJK (1,80) - 0:5
21.00: (1,72) Dinamo Tirana (3,50) Aluminij (4,70) - 1:1
21.00: (2,80) Sutjeska (3,35) Vitebs (2,35) - 0:3
21.00: (1,20) Hibernijan (6,25) Mališeva (11,0) - 0:2
21.00: (1,17) Braga (6,50) Železničar Pančevo (14,0) - 1:0
*** kvote su podložne promenama