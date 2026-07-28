Golden Stejt ostao bez Lebrona, ali je Grin dobio svojih 27.600.000 i produžio ugovor

Najiščekivanija odluka leta u NBA ligi je svakako bila vezana za sudbinu Lebrona Džejmsa, a kako je Kralj odlučio da karijeru nastavi u Filadelfiji, tako su ostale ekipe koje su se nadale njegovom potpisu počele da krpe rupe u rosterima. Takva je situacija i u Golden Stejt Vorijorsima, koji su dogovorili produžetak saradnje sa jednim od najiskusnijih igrača, Drejmondom Grinom.

Krilni košarkaš je svakako jedan od najvažnijih šrafova franšize iz San Franciska, a on je imao igračku opciju vrednu 27.600.000 dolara za sledeću sezonu, koju je odbio. Razlog je upravo bio napad Vorijorsa na Lebrona, te stvaranje prostora u seleri kepu, ali kako je Kralj odlučio da je Fila njegova nova kuća , tako je i momak iz Mičigena dobio svoj novac i na kraju ipak potpisao jednogodišnji ugovor za pomenutu sumu.