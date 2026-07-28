Golden Stejt ostao bez Lebrona, ali je Grin dobio svojih 27.600.000 i produžio ugovor
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 22:39
Petnaestu sezonu u franšizi iz San Franciska započeće nekadašnji student univerziteta Mičigen Stejt
Najiščekivanija odluka leta u NBA ligi je svakako bila vezana za sudbinu Lebrona Džejmsa, a kako je Kralj odlučio da karijeru nastavi u Filadelfiji, tako su ostale ekipe koje su se nadale njegovom potpisu počele da krpe rupe u rosterima. Takva je situacija i u Golden Stejt Vorijorsima, koji su dogovorili produžetak saradnje sa jednim od najiskusnijih igrača, Drejmondom Grinom.
Krilni košarkaš je svakako jedan od najvažnijih šrafova franšize iz San Franciska, a on je imao igračku opciju vrednu 27.600.000 dolara za sledeću sezonu, koju je odbio. Razlog je upravo bio napad Vorijorsa na Lebrona, te stvaranje prostora u seleri kepu, ali kako je Kralj odlučio da je Fila njegova nova kuća , tako je i momak iz Mičigena dobio svoj novac i na kraju ipak potpisao jednogodišnji ugovor za pomenutu sumu.
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Informacije je preneo pouzdani Šems Čaranija, a Grin je tokom prethodne NBA sezone prosečno beležio 8,4 poena, 5,5 skokova i isto toliko asistencija, dok je iz igre šutirao sa 41,8 odsto uspešnosti. Igrao je na 68 utakmica, a kao i u dosadašnjem delu karijere, Drejmondov najveći uticaj se ne meri statističkim parametrima, jer se najviše primećuje u defanzivi i genrealno zalaganju na parketu.
Grin je izabran od strane Golden Stejta kao 35. pik na draftu 2012. godine, te punih 14 godina brani boje franšize iz San Franciska. Sa Vorijorsima je osvojio četiri NBA prstena, poslednji pre četiri godine, a zajedno sa Stefom Karijem i Klejom Tompsonom je činio okosnicu ekipe koja je godinama bila strah i trepet najjače lige na svetu.
Nekadašnji student univerziteta Mičigen Stejt ulazi u poznu fazu karijere, ima punih 36 godina, te je jasno da ne želi da menja ekipu „pod stare dane“. Grin je četiri puta bio učesnik Ol Star utakmice, proglašen je za najboljeg defanzivnog igrača lige 2017, a sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država osvojio je dve zlatne medalje na Olimpijskim Igrama – 2016. i 2020.