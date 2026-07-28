Penali pogurali Celje pred Rijerinim očima

Iako nije stigao da se upiše u penal seriji, Celje slavi Marija Kvesića, jer je postigao četiri od pet golova svog kluba: dva puta je pogodio u Albaniji, dva puta večeras na svom terenu.

Meč je loše počeo za Celje, autogol Hrke je dodatno uvukao Slovence u nervozu, pogotovo što su se Albanci potom povukli, čekali kontre za neki novi pogodak, međutim, izdržali su manje od 15 minuta, jer je Kvesić iz slobodnjaka izjednačio. Doduše, golman gostiju se nije proslavio, padao je „dva dana“ do te lopte i nije je stigao.

Meč je otišao u produžetke, a delovalo je da je rešen u 97. minutu, kada je Dajsinani igrao rukom u šesnaestercu, a Kvesić iskoristio penal. Međutim, osmeh na lice Egnjatiji vratio je Smajli pogotkom u 115. minutu. Otišlo se u penale, a tamo su Albanci od tri šuta u gol pretvorili samo jedan i ispali.

Celje će u 3. kolu kvalifikacija igrati protiv Ararata, koji je eliminisao Šamrok – 2:1 (prvi meč 0:2).

Potpuni potop doživeo je Harts. Klub koji je bio na korak od senzacionalnog osvajanja titule prvaka Škotske, potpuno se raspao ovog leta. Otišao je trener Derek Meikins i preuzeo Rendžers, a novi stručnjak Vuter Vranken očigledno nije našao „žicu“ sa ekipom.

Zato su Srca doživela havariju u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Šturma: posle poraza 4:0 u Austriji, izgubila su i večeras u Edinburgu – 2:0. Sve je bilo gotovo za pet minuta sredinom drugog poluvremena, kada su Sejdl i Soglo pogodili mrežu Hartsa. Na klupi tima iz Graca bio je novajlija iz Srbije Petar Petrović, koji je stigao iz Javora ovog leta.

Šturm će u narednoj rundi igrati protiv boljeg iz duela Fenerbahče – Gurnjik Zabže.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 2. KOLO (REVANŠ)

Utorak

KuPS - Sabah 0:2 (0:0), prvi meč 0:1

/Simić 52, Mikels 70/

Linkoln Red Imps - Mjelbi 0:0, prvi meč 0:3

Dinamo Zagreb - Tun 3:2 (2:2, 0:2), prvi meč 1:1

/Beljo 75, Kačavenda 78, Valinčić 112 - Labo 4, Birki 22/

Celje - Egnatija 2:2 (1:1, 1:1), penalima 4:1, prvi meč 3:3

/Kvesić 34, 97 - Hrka ag 21, Smajli 115/

Harts - Šturm 0:2 (0:0), prvi meč 0:4

/Zajdl 54, Soglo 68/

Šamrok - Ararat 2:1 (2:0), prvi meč 0:2

/Hejli 11, Grini 36 - Lima 73/

Sreda

17.00: (2,25) Kairat (3,30) Omonija (3,30) - 0:1

18.00: (1,75) Kaunas Žalgiris (3,50) Ki Klaksvik (5,00) - 0:0

19.00: (1,75) Leh Poznanj (3,50) Arhus (4,50) - 4:1

19.30: (1,63) Hapoel Ber Šiva (3,70) Vikingur (5,10) - 1:2

19.30: (1,90) Univerzitatea Krajova (3,50) Levski (4,20) - 0:1

20.00: (1,08) Crvena zvezda (12,0) Larn (30,0) - 4:0

20.00: (6,75) Gornjik Zabže (4,10) Fenerbahče (0:1) - 0:1

20.15: (1,37) Slovan (4,50) Iberija (7,75) - 2:0

*** kvote su podložne promenama