PAO krenuo po Fransiska, cifra nije kao ona koju je obećao Asvel, ali premašuje 3.000.000

Pisali smo o tome da je Panatinaikos glavni zainteresovani za usluge Fransiska . Posmatrao je tim Željka Obradovića situaciju, čekao pravi trenutak za atak, i prema navodima pouzdanog grčkog novinara Sotirosa Vetakisa, poslao prvu zvaničnu ponudu na adresu sjajnog skorera.

Sam Fransisko je pokrio obeštećenje od 400.000 evra prema Žalgirisu, nakon što Asvel, grcajući u finansijskim poteškoćama, nije mogao taj uslov da ispuni. Postalo je već tada jasno francuskom košarkašu da situacija u Vilerbanu nije sjajna, a prema informacijama pomenutog izvora, PAO je stavio na sto više od 3.000.000 evra po sezoni, što je cifra koja će definitivno oraspoložiti momka iz predgrađa Pariza.

U slučaju da dogovor sa Fransiskom propadne, Zeleni imaju spremnu rezervnu opciju - Nika Vajlera Beba, kako javlja isti izvor. Isticao je Obradović da rešenje na poziciji beka neće tražiti u Sjedinjenim Američkim Državama, već isključivo na Starom kontinentu, a moguće da se ta izjava upravo odnosila upravo na francuskog i nemačkog košarkaša. Legendarni trener je takođe rekao da želi nekoga ko poznaje njegov sistem, što Fransisko baš i nije, ali moguće da je srpski stručnjak usled limitiranosti tržišta za nijansu korigovao svoje, uvek stroge kriterijume.

Ipak, Fransisko je prva želja sa razlogom. Eksplozivni organizator igre iza sebe ima sezonu iz snova u dresu Žalgirisa, gde je prosečno beležio 16,5 poena, 6,5 asistencija i 2,9 skokova, uz skoro 39 odsto uspešnosti u šutu za tri poena, a kruna fantastičnih partija bilo je mesto u prvoj petorci Evrolige.