PAO krenuo po Fransiska, cifra nije kao ona koju je obećao Asvel, ali premašuje 3.000.000
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 23:28
Atinski velikan vidi da je situacija u Vilerbanu daleko od sjajne i želi to da iskoristi
Asvel je najavljivao ogroman budžet za narednu sezonu, u planu je bila borba za sam vrh Evrolige, ali je povlačenje katarskog investicionog fonda ostavilo ogromnu prazninu u finansijskom sektoru francuskog tima i malo po malo postajalo je jasno da su planovi Tonija Parkera i ekipe bliže snu nego javi.
Kao glavno pojačanje u Vilerbanu je najavljen ko drugi nego Silvan Fransisko. Uprava Asvela je sa njim dogovorila saradnju vrednu sumanutih 4.000.000 evra godišnje, ali kako stvari stoje - ta cifra će ostati samo na papiru. Čekao je francuski bek ponude iz NBA, a kako njih baš i nema, a Asvelovoj finansijskoj krizi se ne nazire kraj, deluje da će bivši košarkaš Žalgirisa potražiti sreću u nekoj drugoj evroligaškoj ekipi.
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Pisali smo o tome da je Panatinaikos glavni zainteresovani za usluge Fransiska. Posmatrao je tim Željka Obradovića situaciju, čekao pravi trenutak za atak, i prema navodima pouzdanog grčkog novinara Sotirosa Vetakisa, poslao prvu zvaničnu ponudu na adresu sjajnog skorera.
Sam Fransisko je pokrio obeštećenje od 400.000 evra prema Žalgirisu, nakon što Asvel, grcajući u finansijskim poteškoćama, nije mogao taj uslov da ispuni. Postalo je već tada jasno francuskom košarkašu da situacija u Vilerbanu nije sjajna, a prema informacijama pomenutog izvora, PAO je stavio na sto više od 3.000.000 evra po sezoni, što je cifra koja će definitivno oraspoložiti momka iz predgrađa Pariza.
U slučaju da dogovor sa Fransiskom propadne, Zeleni imaju spremnu rezervnu opciju - Nika Vajlera Beba, kako javlja isti izvor. Isticao je Obradović da rešenje na poziciji beka neće tražiti u Sjedinjenim Američkim Državama, već isključivo na Starom kontinentu, a moguće da se ta izjava upravo odnosila upravo na francuskog i nemačkog košarkaša. Legendarni trener je takođe rekao da želi nekoga ko poznaje njegov sistem, što Fransisko baš i nije, ali moguće da je srpski stručnjak usled limitiranosti tržišta za nijansu korigovao svoje, uvek stroge kriterijume.
Ipak, Fransisko je prva želja sa razlogom. Eksplozivni organizator igre iza sebe ima sezonu iz snova u dresu Žalgirisa, gde je prosečno beležio 16,5 poena, 6,5 asistencija i 2,9 skokova, uz skoro 39 odsto uspešnosti u šutu za tri poena, a kruna fantastičnih partija bilo je mesto u prvoj petorci Evrolige.