(©MN Press)
(©MN Press)

Šejk Milton pred potpisom za Hapoel

Vreme čitanja: 1min | uto. 28.07.26. | 23:33

Dogovor na pomolu, kažu izraelski mediji

Bio je Šejk Milton u jednom momentu u planovima Makabija iz Tel Aviva, ali je cela priča stala, međutim, izgleda da mu je suđeno da karijeru nastavi u Svetoj zemlji.

Kako tvrde izraelski mediji, Milton je pred potpisom za Hapoel iz Jerusalima, koji ga je skicirao kao pojačanje nakon što su propali pregovori sa Vendelom Murom.

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Američki košarkaš je prošle sezone igrao za Partizan Mozzart Bet, ali je dobar deo takmičarske godine propustio zbog povrede. Pa i mimo njih delovao je kao igrač kojem je potrebno više vremena za adaptaciju na evropsku košarku. Ukratko rečeno, malo koga je oduševio partijama u crno-belom dresu.

Ipak, u Hapoelu veruju da je Milton pravi čovek za njih i navodno su dve strane vrlo blizu dogovora. Za ovaj klub su tokom letnjeg prelaznog roka potpisali Keni Lofton džunior, Dejvid Rudi, Džejlin Smit, kao i Dušan Milić. 

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