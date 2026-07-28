Šejk Milton pred potpisom za Hapoel

Bio je Šejk Milton u jednom momentu u planovima Makabija iz Tel Aviva, ali je cela priča stala, međutim, izgleda da mu je suđeno da karijeru nastavi u Svetoj zemlji.

Kako tvrde izraelski mediji, Milton je pred potpisom za Hapoel iz Jerusalima, koji ga je skicirao kao pojačanje nakon što su propali pregovori sa Vendelom Murom.