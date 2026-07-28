Šejk Milton pred potpisom za Hapoel
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Vreme čitanja: 1min | uto. 28.07.26. | 23:33
Dogovor na pomolu, kažu izraelski mediji
Bio je Šejk Milton u jednom momentu u planovima Makabija iz Tel Aviva, ali je cela priča stala, međutim, izgleda da mu je suđeno da karijeru nastavi u Svetoj zemlji.
Kako tvrde izraelski mediji, Milton je pred potpisom za Hapoel iz Jerusalima, koji ga je skicirao kao pojačanje nakon što su propali pregovori sa Vendelom Murom.
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Američki košarkaš je prošle sezone igrao za Partizan Mozzart Bet, ali je dobar deo takmičarske godine propustio zbog povrede. Pa i mimo njih delovao je kao igrač kojem je potrebno više vremena za adaptaciju na evropsku košarku. Ukratko rečeno, malo koga je oduševio partijama u crno-belom dresu.
Ipak, u Hapoelu veruju da je Milton pravi čovek za njih i navodno su dve strane vrlo blizu dogovora. Za ovaj klub su tokom letnjeg prelaznog roka potpisali Keni Lofton džunior, Dejvid Rudi, Džejlin Smit, kao i Dušan Milić.