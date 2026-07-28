U senci nasilja: Tigre protiv Nasionala za potvrdu osmine finala u Kopa Sudamerikana

Ipak, ono što je trebalo da ostane upamćeno isključivo po fudbalu zasenili su nemili događaji po završetku utakmice. Prilikom povratka iz Montevidea, kolona autobusa sa navijačima Tigrea našla se u zasedi, a jedan pristalica argentinskog kluba ranjen je hicem iz vatrenog oružja. Srećom, povreda nije bila opasna po život, ali je incident ozbiljno uzdrmao oba kluba i otvorio pitanje bezbednosti pred revanš.

23.55: (2,10) Tigre (3,35) Nasional Montevideo (3,60)

Uprkos tome, nadležni organi u Argentini odobrili su dolazak oko 2.500 navijača Nasionala u Viktoriju, severni deo Buenos Ajresa. Odluka je doneta uz dogovor dva kluba i uz najavu znatno pojačanih mera bezbednosti, kako bi se izbegao svaki mogući incident pre, tokom i posle utakmice. Organizatori će posebnu pažnju posvetiti razdvajanju dve navijačke grupe, s obzirom na ozbiljnost događaja koji su obeležili prvi duel.

Ni sama utakmica u Montevideu nije prošla bez simboličnih poruka sa tribina. Navijači Nasionala dočekali su goste pesmom kojom je Španija slavila osvajanje Mundijala 2026, dok su pristalice Tigrea istakle zastavu posvećenu Malvinskim (Foklandskim) ostrvima, nalik onoj koju je nosila reprezentacija Argentine tokom Svetskog prvenstva. Fudbaleri Tigrea su, uz odobrenje KONMEBOL-a i na inicijativu Fudbalskog saveza Argentine, izašli na teren sa zastavom podrške nacionalnom timu, ali nijedan od tih detalja ne može da posluži kao opravdanje za nasilje koje je usledilo nakon meča.

Za razliku od Nasionala, kojem je prvenstveni duel sa Progresom odložen, Tigre je između dva susreta odmorio većinu standardnih prvotimaca i sa rezervnim sastavom poražen od Estudijantesa iz Rio Kuarta na startu Klausure. Jasno je da je stručni štab sav fokus usmerio ka revanšu u Sudamerikani, gde želi da potvrdi jednu od najvećih pobeda kluba na međunarodnoj sceni poslednjih godina.

Dok ekipa vodi bitku za južnoamerički san na terenu, uprava paralelno rešava možda i najveće pitanje letnjeg prelaznog roka. Sjajne partije Davida Romera, koji je sa 11 golova u 19 utakmica postao jedno od najvećih otkrovenja argentinskog fudbala ove godine, privukle su ozbiljnu pažnju brojnih klubova. Najupornija je Boka Juniors, koja želi da iskoristi odlične odnose sa Tigreom i u posao uključi novac, ali i nekoliko igrača, uz mogućnost da klub iz Viktorije zadrži procenat od naredne prodaje.

Ipak, posao neće biti nimalo jednostavan. Za 23-godišnjeg napadača interesovanje su pokazali i Sevilja i Parma, a upravo mogućnost da zaigra u nekoj od najjačih evropskih liga predstavlja ozbiljan adut u njihovim pregovorima. Tigre za svog golgetera traži oko 8.000.000 dolara, uz želju da zadrži deo ekonomskih prava, pa će odluka o njegovoj budućnosti verovatno biti jedna od glavnih tema po završetku dvomeča sa Nasionalom.

Pre toga, sav fokus ostaje na 90 minuta koji mogu da potvrde veliki južnoamerički iskorak kluba iz Viktorije. Posle demonstracije snage u Montevideu, Tigre je na pragu osmine finala, ali će morati da sačuva hladnu glavu i odigra još jednu zrelu utakmicu kako bi završio započeti posao i nastavio pohod ka trofeju Kopa Sudamerikane.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

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KOPA SUDAMERIKANA – PLEJ-OF ZA OSMINU FINALA (REVANŠ)

Utorak

23.55: (2,10) Tigre (3,35) Nasional Montevideo (3,60) - prvi meč 3:0

Sreda

02.30: (1,30) Santos (5,50) Universidad Sentral (10,0) - 4:1

23.55: (1,65) Vasko da Gama (3,90) Independijente Medeljin (5,10) - 2:2

Četvrtak

02.30: (2,25) Sijensijano (3,30) Lanus (3,30) - 0:2

02.30: (1,37) Bragantino (4,90) Sporting kristal (8,50) - 0:0

23.55: (1,35) Gremio (5,00) Bolivar (9,00) - 2:3

Petak

02.30: (3,05) Karakas (3,15) Santa Fe (2,45) - 0:2

02.30: (4,00) O'Higins (3,35) Boka Juniors (2,00) - 0:1

*** kvote su podložne promenama