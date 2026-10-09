Dmitrović prvi put u sezoni rezerva, Espanjol evrogolom u nadoknadi ostao bez pobede

Reakciju kojoj se nadao od svojih igrača Manolo Gonsales (ni)je dobio. Espanjol su na premijeri osmog kola Primere desetine sekundi delile od prekida mini-serije od dva poraza, ali se Malaga spasila u nadoknadi meča - 1:1 (1:0).

Gonsales je očigledno bio vrlo nezadovoljan zbog poraza koji je pred reprezentativnu pauzu Espanjolu naneo Elče (1:3), pa je izvršio šest izmena u startnoj postavi za večerašnji meč. Tako je između ostalih na klupi ostao i Marko Dmitrović, koji je po pisanju španskih medija sa nekoliko slabih partija uzdrmao status prvog golmana.