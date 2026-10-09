Dmitrović prvi put u sezoni rezerva, Espanjol evrogolom u nadoknadi ostao bez pobede
Vreme čitanja: 6min | pet. 09.10.26. | 23:16
Malaga zasluženo stigla do izjednačenja
Reakciju kojoj se nadao od svojih igrača Manolo Gonsales (ni)je dobio. Espanjol su na premijeri osmog kola Primere desetine sekundi delile od prekida mini-serije od dva poraza, ali se Malaga spasila u nadoknadi meča - 1:1 (1:0).
Gonsales je očigledno bio vrlo nezadovoljan zbog poraza koji je pred reprezentativnu pauzu Espanjolu naneo Elče (1:3), pa je izvršio šest izmena u startnoj postavi za večerašnji meč. Tako je između ostalih na klupi ostao i Marko Dmitrović, koji je po pisanju španskih medija sa nekoliko slabih partija uzdrmao status prvog golmana.
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Zato je umesto njega prvi nastup u sezoni, a ukupno četvrti za seniorski tim Espanjola upisao Anhel Forunjo. Bio je 25-godišnjak ponikao u akademiji katalonskog kluba na dobrom putu da prvi put sačuva mrežu, delilo ga je manje od minuta, ali nije izdržao. Mada, ništa nije ni mogao. Rezervista Adrijan Ninjo je sa petnaestak metara u punom trku uhvatio volej i neodbranjivo pogodio bliži ugao za tek četvrti bod Malage u šampionatu. Polovinu tih bodova doneo joj je upravo Ninjo, pošto je i protiv Selte pre mesec dana, takođe kao džoker, pogodio za 1:1.
Tako je šest odbrana koje je Forunjo prethodno imao otišlo u zaborav. Ipak, podela plena najrealniji je ishod budući da je Malaga u drugom poluvremenu bila mnogo bliža golu. Imao je Espanjol mnogo sreće da domaćin do njega ne dođe još na isteku sat vremena igre kada je Pablo Martines iz slobodnog udarca sa tridesetak metara udaljenosti uzdrmao prečku.
Espanjolu je prednost još u 13. minutu doneo Brajan Saragosa. U svom stilu je uneo loptu sa levog krila u sredinu, naređao dvojicu čuvara i potom pogodio bliži ugao, podsetivši prvencem u dresu novog kluba zbog čega ga je pre više od dve i po godine Bajern angažovao. Gosti su u prvom delu bili nešto konkretniji, a sredinom poluvremena centimetri su ih delili od drugog gola. Ipak, atraktivan pokušaj petom Roberta Fernandesa sa gol-linije je počistio Karlos Puga.
PRIMERA – 8. KOLO
Petak
Malaga - Espanjol 1:1 (0:1)
/Ninjo 90+1 - Saragosa 13/
Subota
14.00: (2,75) Rajo Valjekano (3,20) Atletik Bilbao (2,65) MOZZART RELAX
16.15: (4,60) Alaves (3,60) Atletiko Madrid (1,80) MOZZART RELAX
18.30: (1,10) Barselona (11,0) Hetafe (18,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,38) Real Madrid (5,75) Viljereal (6,45) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (2,75) Elče (3,20) Selta (2,65) MOZZART RELAX
16.15: (1,65) Sosijedad (3,70) Deportivo La Korunja (5,60) MOZZART RELAX
18.30: (1,57) Betis (4,00) Osasuna (6,00) MOZZART RELAX
21.00: (2,30) Rasing Santander (3,50) Valensija (3,00) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,75) Levante (3,20) Sevilja (2,65) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama