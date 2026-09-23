Dobili smo izveštaj, Vlahović je povređen

"Vlahović me kontaktirao posle utakmice, osetio je nešto u listu. Rekao sam mu da se obrati doktoru. Oni su uradili sve što je potrebno, dobili smo izveštaj. To je ono što je do nas, mi ne možemo da utičemo na povrede“, rekao je Paunović.

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Selektor ne krije da mu je krivo što Vlahović, koji je u sjajnoj formi, neće biti u timu za četiri meča Lige nacija.

"Svakako da ne volim kada nam se igrači povređuju, da imamo gubitke na tom planu, pogotovo u momentu kada je u jako dobroj formi, davao je golove. Takođe, sve što je Dušan sposoban da uradi, što donosi na terenu, biće nam gubitak“.

Ipak, jasan je selektor u stavu da ima ko da zameni Vlahovića.

"Moramo da se okrenmo onima koji su tu, našim strelcima koji isto tako imaju dobre učinke: Joviću, Joveljiću, Cvetkoviću, Miloševiću. I ono su u dobroj dormi, daju golove, sposobni su da urade posao kao Vlahović", podvukao je Paunović.