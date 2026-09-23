Tadić: Paunović me ubedio energijom, strašću i posvećenošću

" Veljko je mnogo uticao na mene da se vratim. Kroz razgovore sa njim sam video koliko je posvećen, koliko ima strasti i energije. Žao mi je što nismo sarađivali ranije. Prepoznao sam da možemo da uradimo lepe stvari. Jedva čekam da napravimo nešto dobro za reprezentaciju, da se stvori dobra energija između svih nas, navijača, cele javnosti, jer je to jako bitno. Da budemo veseli, nasmejani, ali kada treba da budemo i oštri, da kažemo šta mislimo ", naglasio je Tadić .

Nastavio je novi-stari kapoiten u istom smeru.

"Volim kada su ljudi strastveni, kada se vidi želja. U vremenu u kojem živimo sve se gleda kroz novac, a najbitniji su ljubav i želja za fudbalom, koji se vide kod Veljka“.

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Priznaje Tadić, nedostajaće mu decenijski „saputnik“ u napadu Aleksandar Mitrović, ali ima ko da ga zameni.

"Biće neobično bez Mitra, sigurno da će nam nedostajati, ali imamo jako dobre špiceve. I Luku i Jovelju, Miloševića, Cvetkovića... Svi su super igrači i nadam se da će se stvoriti dobra hemija. Mi smo tu da serviramo, da igramo za napadače. A, sa Lukom Jovićem sam dobro odigrao, dobro smo kombinovali, kada smo pobedili Litvaniju 4:0. Igrali smo u rombu, bili su tu on i Mitar", prisetio se Tadić.