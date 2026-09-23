Hoćeš da 'izdaš' reprezentaciju? Plati 100.000 evra

Reč je o projektu „Footuro“, koji je pre nekoliko godina FS Švajcarske pokrenuo kao odbrambeni mehanizam kako bi smanjili odliv svojih fudbalera u druge reprezentacije. Jasno je i Švajcarcima da neke igrače ne mogu da spreče da počine „izdaju“, ali se nadaju da će ih ovim pravilima makar obeshrabriti. Ili makar nadoknaditi uloženo.

U okviru projekta „Footuro“, FS Švajcarske sa igračima u mlađim selekcijama potpisuje ugovor po kojem su fudbaleri dužni da Savez obeštete ako požele da promene reprezentaciju. Upisani igrači potpisuju ugovor o razvoju (što predstavlja procenjenu investiciju saveza od oko 25.000 švajcarskih franaka godišnje). Ako igrač koji se razvijao kroz sistem „Footuro“ kasnije odluči da promeni reprezentaciju i nastupa za drugu zemlju, švajcarski savez može pravnim putem potraživati finansijsku kompenzaciju ili penale kako bi povratio uložena sredstva u trening i razvoj pomenutog igrača.

U slučaju Alesandra Romana, bi to iznosilo oko 100.000 evra jer je u sistemu FS Švajcarske bio od 2021. godine i igrao za U-16, U-17, U-18, U-19 i U-20 selekcije. Ukupno je odigrao 34 meča za razne švajcarske selekcije. Iz Švajcarske su potvrdili da je Romano bio deo „Footuro“ projekta, kao i Albijan Hajdari, koji se odlučio da nakon sedam godina u mlađim selekcijama Švajcarske izabere A tim Kosova.

U Romanovom slučaju, nije isključeno da bi obeštećenje Švajcarskoj mogao da plati i FS Italije. Ili makar jedan deo.

Romano je rođen i odrastao u Švajcarskoj, ali je Italijan poreklom. Karijeru je počeo u Vinterturu, da bi sa 16 godina prešao u omladinski pogon Rome. U sezoni 2025/26 je priključen prvom timu, za koji je debitovao, a prošle zime je prosleđen na pozajmicu u drugoligaša Speciju. Ovog leta je rimski klub odlučio da ga pozajmi Kaljariju, gde igra sjajno i zaslužio je poziv Roberta Manćinija.

„Na pravom sam putu i rad koji ulažem se isplaćuje. Dobro sam se pripremio, proučavajući Pizakaneov stil igre, ali stvari idu bolje nego što sam se nadao. Izbor Italije? To je bilo ono što sam osećao duboko u sebi. Nisam pravio listu ’za’ i ’protiv’, niti sam razmatrao koliko bih prilika imao da igram za svaku od ove dve reprezentacije. Pozvao me je Klaudio Ranijeri, koji mi je prethodno dao priliku da odem u Romu. Činjenica da se Manćini, bivši fudbaler svetske klase, lično zainteresovao za mene je velika stvar. Sa 20 godina, privući interesovanje trenera poput njega je velika čast za mene. Na kraju, to je bila stvar srca: to nije bila odluka protiv jedne nacije, već u korist druge“, rekao je Romano.

Romano je samo poslednji u nizu švajcarskih fudbalera koji su promenili reprezentaciju. Trenutno se u tamošnjoj mladoj reprezentaciji nalaze i dvojica igrača srpskog porekla: Lilov desni bek Lun Srdanović i Brižov napadač Andrej Vasović.