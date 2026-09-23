Paunović: Sve je drugačije otkako je došao Tadić

„Nemam mnogo mojih zasluga što se Duća vratio, to je bilo duboko u njemu. Znajući perspektivu igrača, mislim da nije zatvorio krug. To što se vratio je sve njegova zasluga, ja sam samo otvorio razgovor sa njima i drago mi je što je danas ovde. Mogu da kažem da je od prvog momenta kada je došao, ambijent potpuno drugačiji. Njegova smirenost, veseo karakter, narav, samopouzdanje, a da ne govorim o igračkim kvalitetima, momentalno je napravio uticaj na ekipu i sve nas oko nje“, naglasio je Paunović. Nada se selektor da će dobar ambijent biti i na tribinama stadiona Rajko Mitić sutra veče. A, priznao je da odavno nije bio na njemu.

„Poslednji put sam, kao igrač, bio u dresu olimpijske reprezentacije kada smo pobedili Ruse 4:3. Pre toga sam bio na 100. derbiju kao fudbaler Partizana, kada sam imao 17 godina. Očekujem lep ambijent, da nas naš narod, naša publika podrži. Ljubav ne moće da se pokloni, mora da se zasluži i težimo ka tome da naš tim izgleda na terenu tako da mu publika da podršku. Sada smo u fazi rekonstrukcije i to nam je potrebno, da tim i narod na tribinama budu kao jedno“.

Nije hteo Paunović da otkriva da li će možda menjati formaciju za meč sa Grčkom, da li će odustati od dosadašnjeg sistema 4-2-3-1.

„Imamo u sastavu 29 igrača, što nam omogućava taktičku fleksibilnost. Ne isključujemo ništa, nikada u fudbalu ne treba biti rigidan. Isto tako, jedan od razloga za pozivanje tog broja igrača je što ćemo imati četiri utakmice, što se do sada nije dešavalo. Gledaćemo kako je najbolje da se raspodelimo za ova četiri meča, biće izuzetno zahtevno za igrače“.