Paunović: Sve je drugačije otkako je došao Tadić
Vreme čitanja: 3min | sre. 23.09.26. | 16:49
„Napravio je momentalni uticaj na ekipu“, tvrdi selektor
Kakav je kvalitet reprezentacije Srbije, a javnost smatra da je slabiji nego ikad u poslednjoj deceniji, pokazaće utakmica sa Grčkom sutra veče. Ali, ako je nešto krenulo nabolje, to je – atmosfera u timu.
To tvrdi selektor Veljko Paunović, a kao glavnog čoveka koji je doneo osmehe u tabor Orlova označio je povratnika, novog-starog kapitena Dušana Tadića.
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„Nemam mnogo mojih zasluga što se Duća vratio, to je bilo duboko u njemu. Znajući perspektivu igrača, mislim da nije zatvorio krug. To što se vratio je sve njegova zasluga, ja sam samo otvorio razgovor sa njima i drago mi je što je danas ovde. Mogu da kažem da je od prvog momenta kada je došao, ambijent potpuno drugačiji. Njegova smirenost, veseo karakter, narav, samopouzdanje, a da ne govorim o igračkim kvalitetima, momentalno je napravio uticaj na ekipu i sve nas oko nje“, naglasio je Paunović.
Nada se selektor da će dobar ambijent biti i na tribinama stadiona Rajko Mitić sutra veče. A, priznao je da odavno nije bio na njemu.
„Poslednji put sam, kao igrač, bio u dresu olimpijske reprezentacije kada smo pobedili Ruse 4:3. Pre toga sam bio na 100. derbiju kao fudbaler Partizana, kada sam imao 17 godina. Očekujem lep ambijent, da nas naš narod, naša publika podrži. Ljubav ne moće da se pokloni, mora da se zasluži i težimo ka tome da naš tim izgleda na terenu tako da mu publika da podršku. Sada smo u fazi rekonstrukcije i to nam je potrebno, da tim i narod na tribinama budu kao jedno“.
Nije hteo Paunović da otkriva da li će možda menjati formaciju za meč sa Grčkom, da li će odustati od dosadašnjeg sistema 4-2-3-1.
„Imamo u sastavu 29 igrača, što nam omogućava taktičku fleksibilnost. Ne isključujemo ništa, nikada u fudbalu ne treba biti rigidan. Isto tako, jedan od razloga za pozivanje tog broja igrača je što ćemo imati četiri utakmice, što se do sada nije dešavalo. Gledaćemo kako je najbolje da se raspodelimo za ova četiri meča, biće izuzetno zahtevno za igrače“.
Prednost reprezentacije Grčke moglo bi da bude to što joj je selektor – Srbin, Ivan Jovanović.
„Ne poznajemo se lično, ali poznajem njegov rad, karijeru, trenerske uspehe. Po tom pitanju ga jako dobro poznajem. On je za mene izuzetan primer kolege koji ima dugu i uspešnu karijeru i koji je ostavio traga. Da li je prednost Grcima to što je selektor Srbin, može da se gleda sa obe strane. Za njega će biti neobično da igra protiv reprezentacije svoje zemlje, ali je profesionalac. Grčka je reprezentacija koja u svakoj utakmici želi da bude protagonista, da drži loptu, da igra dobar fudbal. Do sada su uglavnom igrali u formaciji 4-2-3-1, možda nešto drugo prirpeme za sutra“.
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Grčka jeste u neku ruku primer ka kojem bi trebalo Srbija da teži i kao reprezentacija i kada je klupski fudbal u pitanju.
„Njihova liga je na 12. mestu u Evropi po tržišnoj vrednosti, a naša 29. Dalje, infrastruktura, stadioni, takmičenje, publika koja ide na utakmice... Mislim da je Grčka uradila jako dobar posao i mi bi trebalo da težimo tome u skladu sa našim mogućnostima. Videli smo koliko njihovih mladih igrača ima u top pet evropskih liga, imaju talenat, razvili su dobar sistem unutar svojih selekcija. Sve je to proces. Kada sam otišao u Španiju 1995. godine, nisu bili prvaci Evrope i sveta. Tražili su kroz godine razne modele koji će ih dovesti do ovog gde su danas. Uvek su Španci imali potencijal, ali sada su postali reper za sve“, istakao je Paunović.