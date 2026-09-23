Vilijams Gos hvali Ibona Navara: Ima dobre ideje, poštujem ga

Ko osvaja Evroligu?

Bivši igrač beogradskih crno-belih uzbuđen je zbog početka nove sezone.

"Da, pripreme za sezonu bile su nešto kraće zbog ranijeg početka Evrolige, ali dobro je što svi imamo isti raspored. Zaista jedva čekamo da izađemo na teren i počnemo sezonu", započeo je.

20.00: (1,80) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,15)

Amerikanac je govorio i o glavnim stvarima na kojima stručni štab radi pred predstojeću utakmicu, kao i o želji da od samog početka kontrolišu ritam meča.

"To će biti važno. Bilo bi sjajno kada bismo uspeli dobro da počnemo utakmicu, ali oni igraju kod kuće, ovo su prve utakmice sezone, tako da očekujemo da će na teren izaći sa mnogo energije. Bez obzira na to kako će sve početi, ovo je utakmica koja traje 40 minuta, tako da moramo da ostanemo koncentrisani sve vreme", istakao je Vilijams Gos.

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Tokom leta trenersku funkciju u Crvenoj zvezdi preuzeo je Ibon Navaro, koji je prethodne četiri godine radio u Unikahi, gde je imao priliku bivši igrač Partizan Mozzart Beta da igra protiv njega.

"Kao trener, zaista mi se dopada. Dve godine sam igrao protiv njegovih ekipa dok sam bio u Madridu, a u Malagi je radio odličan posao, tako da veoma poštujem ono što je uradio i mislim da ima dobre ideje. Drago mi je zbog njegovog debija u Evroligi. Pred nama je veliki izazov, ali mislim da smo spremni", zaključio je.

EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak

18.00: (1,70) Dubai (14,5) Real Madrid (2,30)

18.00: (1,30) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bajern (3,90)

20.00: (1,80) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,15)

20.15: (1,20) Panatinaikos (19,0) Pariz (5,00)

20.30: (4,40) Baskonija (17,0) Olimpijakos (1,25)

20.30: (1,80) Barselona (14,5) Efes (2,15)

20.45: (2,30) Asvel (14,5) Makabi Tel Aviv (1,70)

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)

19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)

***kvote su podložne promenama