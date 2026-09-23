Izgleda da Eriksen više ne može... Raskid i jasna poruka – vreme je da se batali fudbal

Konkretno, šta je bio problem tog juna protiv Ukrajine? Ima Eriksen starter za srce da se tako nazove, poznat i kao implantabilni kardioverter-defibrilator (ICD), mali uređaj koji reguliše abnormalne srčane ritmove, koji je tada ispraznio električni impuls tokom utakmice, posle čega se vezista srušio, pošto je prethodno delovalo da se uhvatio za grudi. Uspeo je da peške ode do vozila hitne pomoći koje ga je prevezlo u bolnicu na dodatne preglede. Narednog meseca, Volfsburg je saopštio da će Eriksen sprovesti "individualni program rehabilitacije" u Danskoj i više nije igrao uopšte. Prošle sezone nastupio je 34 puta za klub u svim takmičenjima, ali ove se nije video ni blizu povratak na teren.

Prilikom objavljivanja Eriksenovog odlaska, sportski direktor Volfsburga, Diter Heking donekle je objasnio situaciju.

"Bilo nam je jasno da odluka o njegovoj budućnosti treba da bude u Kristijanovim rukama. Želeli smo da mu damo slobodu da sam donese odluku u ovoj posebnoj situaciji i sada smo prihvatili njegov zahtev da raskine ugovor. On je već mnogo toga doživeo i postigao tokom svoje izuzetne karijere. Utoliko je upečatljivije koliko smo ga doživeli kao pristupačnog i prizemnog čoveka u Volfzburgu. Iako je ovde proveo relativno kratko vreme, ostavio je trajan utisak na svoje saigrače, osoblje i navijače. Zahvaljujemo Kristijanu i želimo njemu i njegovoj porodici sve najbolje".

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Tu je i izjava danskog fudbalera.

"Trenutno mi je važno da budem blizu svoje porodice u Danskoj. Drago mi je što smo zajedno uspeli da pronađemo rešenje. Moje vreme u Volfzburgu bilo je obeleženo mnogim usponima i padovima. Znam da je klub sada u dobrim rukama i da može da nastavi put povratka u Bundesligu, i uveren sam da Volfzburg ima uspešnu budućnost. Želeo bih iskreno da zahvalim svima koji su me podržavali i klubu i gradu. Bilo je veliko zadovoljstvo igrati za vas i sa dragim uspomenama ću pamtiti ovo vreme".

Vezista je prešao u nemački klub kao slobodan igrač pošto je napustio Mančester junajted. Pre toga je igrao za Ajaks, Totenhem, Inter iz Milana i Brentford. Ovaj plejmejker upisao je više od 300 nastupa u Premijer ligi, a posebno je briljirao u dresu Totenhema od 2013. do 2020. godine.