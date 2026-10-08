Dobra, pa loša vest za Inter

Bilo mu je potrebno vremena da se privikne na novu sredinu i Kristijan Kivu mu je pažljivo dozirao minutažu. Debitovao je sa klupe protiv Kaljarija, potom dobio poluvreme protiv Napolija i onda odigrao ceo meč u Ligi šampiona protiv Real Madrida. Usledili su mečevi protiv Udinezea i Rome u kojima je ulazio ili bio zamenjen. Kivu je planirao da ozbiljno računa na njega kao startera nakon reprezentativne pauze, ali se engleski vezista povredio na današnjem treningu. Prve procene su da je istegao mišić primicač, što znači oko 20 dana pauze. To znači da će propustiti prvenstvene okršaje protiv Parme, Bolonje, Fiorentine i Venecije, dok će u Ligi šampiona preskočiti duele sa Brižom i Šahtjorom.

Džonsovo odsustvo bi moglo da bude i dobra vest za srpskog vezistu Aleksandra Stankovića, koji je od početka sezone dobio ukupno 15-ak minuta na terenu kroz tri utakmice ulazeći sa klupe. Iako je Englez nešto ofanzivnije orijentisan od Srbina, Kivu ima opcije da kombinuje trojku u veznom redu gde su do sada najveću minutažu imali Nikolo Barela i Pjotr Zjelinski. Povratkom Čalhanoglua bi startni triling trebalo da bude kompletiran, a šansu sa klupe će pored Stankovića čekati Petar Sučić i veteran Henrik Mhitarjan. S obzirom na to da će Inter u naredne tri nedelje odigrati sedam utakmica, srpski vezista bi mogao da dobije veću minutažu.