Posebna simbolika 13. septembra u karijeri Vasilija Adžića: Od projektila Interu, do gola Juventusu

Tog datuma je 2025. godine, u 91. minutu Derbija Italije, sa više od 30 metara ispalio projektil za pobedu Juventusa nad Interom 4:3 i postao junak Torina. Tačno 365 dana kasnije ponovo je ušao sa klupe, ponovo pogodio u nadoknadi i ponovo rešio utakmicu. Samo što je ovoga puta nosio dres Sasuola i u 94. minutu presudio baš svom Juventusu za 3:2.

Da su samo dan pre utakmice sa Juventusom pitali Vasilija Adžića da li veruje u sudbinu, ko zna kakav bi odgovor dao. Da je isto pitanje dobio posle trijumfa nad Juventusom, verovatno bi rekao da veruje i da će 13. septembar teško ikada zaboraviti.

Gol Staroj dami nije slavio. Nije ni čudno, jer je u Juventusu proveo dve godine, tamo postigao prvi gol u Seriji A, a u Sasuolo je ovog leta stigao na pozajmicu upravo iz Torina. Ipak, fudbal mu je namestio čudesan osećaj deža-vija, jer je na isti datum, u istoj ulozi rezerviste postigao još jedan kasni pogodak za pobedu. Doduše, u potpuno drugačijoj priči.

Pre godinu dana Adžić je protiv Intera bio označen kao jedno od otkrića Juventusa. Imao je 19 godina, Igor Tudor ga je uveo u 73. minutu, a njegov projektil u završnici jedne od najluđih utakmica Derbija Italije delovao je kao trenutak koji bi mogao da mu promeni status u ekipi. Ipak, to se nije dogodilo i taj gol ostao je njegov jedini veliki blesak u sezoni tokom koje je sakupio svega 349 minuta. Za mladog fudbalera kojem su bili potrebni kontinuitet i prostor za razvoj, Juventus nije mogao da ponudi dovoljno, pa je ovog leta otišao u Sasuolo na pozajmicu i već tokom prvog meseca u Emiliji pokazao koliko mu je takva promena bila potrebna.

Na prvih pet utakmica u Seriji A i Kupu Italije postigao je tri gola i dodao asistenciju. Protiv Juventusa ponovo nije bio starter. Alberto Akvilani prednost je dao Kristijanu Torstvedtu, računajući da bi Adžić mogao da bude opasniji kada utakmica uđe u završnicu i kada protivniku ponestane svežine.

"Znao sam da može da napravi razliku kada uđe protiv umornijih ekipa. Ja sam imao sreće, a on je bio dobar", objasnio je trener Sasuola posle utakmice. Adžić je ušao u 71. minutu i doneo utakmici baš ono što je Akvilani očekivao da će mladi Crnogorac moći. Sasuolo je tada već imao prednost posle gola Sebastijana Esposita, Edon Žegrova je izjednačio, da bi Kieron Bouvi u 89. minutu ponovo doneo prednost domaćinu. Žegrova je samo dva minuta kasnije svojim drugim golom vratio Juventus na 2:2, a ekipa Lučana Spaletija zatim krenula po potpuni preokret. U svom tom ludilu na terenu stadiona Mapei otvorio se prostor i Adžić ga je iskoristio. U četvrtom minutu nadoknade završio je kontru Sasuola za 3:2 i prvi prvenstveni poraz Juventusa u sezoni. I pre toga već je imao prilike da reši utakmicu, pa je posle meča bez mnogo okolišanja opisao šta mu je prolazilo kroz glavu.

"Čudne emocije, ali nezaboravne. Dva puta sam pogrešio blizu gola, ali treći put nisam smeo da pogrešim. To je jedna od mojih najvažnijih karakteristika. Prošle godine sam na današnji dan postigao prvi gol za Juventus, za pobedu u derbiju protiv Intera, a sada sam pogodio protiv mog Juventusa. Tamo sam proveo dve godine. Ipak, srećan sam zbog ekipe i zbog naše igre, odigrali smo izvanrednu utakmicu", rekao je Adžić posle trijumfa.