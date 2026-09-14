Kaboklo se vratio u Hapoel: Dvogodišnji ugovor vredan tri miliona dolara

24. septembar, 19.00: (1,20) Hapoel Tel Aviv (19,0) Bajern Minhen (5,00)

Kaboklo je prvi mandat u u Tel Avivu počeo tokom leta 2024. godine, posle odlaska iz Partizan Mozzart Beta. Bio je deo ekipe koja je u sezoni 2024/25 osvojila Evrokup i izborila mesto u Evroligi, a u tom takmičenju prosečno je beležio 7,4 poena i 3,7 skokova za 17 minuta na parketu. Ipak, njegova prva epizoda završena je u januaru ove godine. Kaboklo je napustio Hapoel i potpisao za Dubai do kraja sezone, da bi klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata tokom juna objavio da saradnja neće biti nastavljena.

Usledio je novi zaokret. Hapoel je tokom leta tražio rešenje pod košem nakon Motlijevog odlaska, a izbor je na kraju pao na igrača koji već poznaje Itudisov sistem, klub i veliki deo okruženja. Kaboklo će u Tel Avivu ponovo biti saigrač i sa Zekom Ledejem, sa kojim je delio svlačionicu crno-belih u sezoni 2023/24. Hapoel je tokom leta dodatno promenio tim, a među igračima koji će u narednoj sezoni nositi crveni dres nalaze se i Tomaš Satoranski, Kadin Karington, Amir Kofi, Džejkob Topin...