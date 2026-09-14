Kaboklo se vratio u Hapoel: Dvogodišnji ugovor vredan tri miliona dolara
Vreme čitanja: 2min | pon. 14.09.26. | 03:06
Brazilac se stavlja na raspolaganje Dimitrisu Itudisu
Pre nekoliko sedmica je bilo najavljeno, sada se samo čeka zvanična potvrda da je Bruno Kaboklo ponovo igrač Hapoela iz Tel Aviva.
Brazilski centar vraća se u tim Dimitrisa Itudisa posle kratke epizode u Dubaiju, a prema informacijama koje stižu iz Izraela potpisao je dvogodišnji ugovor vredan 1.500.000 dolara po sezoni. Tako je Hapoel posegnuo za dobro poznatim rešenjem nakon velikih promena u centarskoj liniji tokom leta. Izraelski klub ostao je bez Džonatana Motlija, koji je prešao u Crvenu zvezdu, pa će Kaboklo preuzeti deo prostora koji je ostao iza američkog centra.
Izabrane vesti
24. septembar, 19.00: (1,20) Hapoel Tel Aviv (19,0) Bajern Minhen (5,00)
Kaboklo je prvi mandat u u Tel Avivu počeo tokom leta 2024. godine, posle odlaska iz Partizan Mozzart Beta. Bio je deo ekipe koja je u sezoni 2024/25 osvojila Evrokup i izborila mesto u Evroligi, a u tom takmičenju prosečno je beležio 7,4 poena i 3,7 skokova za 17 minuta na parketu. Ipak, njegova prva epizoda završena je u januaru ove godine. Kaboklo je napustio Hapoel i potpisao za Dubai do kraja sezone, da bi klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata tokom juna objavio da saradnja neće biti nastavljena.
Usledio je novi zaokret. Hapoel je tokom leta tražio rešenje pod košem nakon Motlijevog odlaska, a izbor je na kraju pao na igrača koji već poznaje Itudisov sistem, klub i veliki deo okruženja. Kaboklo će u Tel Avivu ponovo biti saigrač i sa Zekom Ledejem, sa kojim je delio svlačionicu crno-belih u sezoni 2023/24. Hapoel je tokom leta dodatno promenio tim, a među igračima koji će u narednoj sezoni nositi crveni dres nalaze se i Tomaš Satoranski, Kadin Karington, Amir Kofi, Džejkob Topin...
Hapoel očigledno ozbiljno računa na Brazilca, što pokazuje i finansijski deo ugovor. Čega ga oko tri miliona dolara za dve godine, a Hapoel ga dovodi kao evroligaš sa znatno većim ambicijama i rosterom napravljenim za borbu u samom vrhu evropske košarke.