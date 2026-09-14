Spaleti preuzeo krivicu: Gurao sam ih da pobede, možda su me shvatili previše bukvalno

Spaleti, ipak, nije želeo da potpuno uguši ono što je video kao pozitivnu nameru svog tima. Juventus je prethodno imao prilike da dođe do 3:2, pa je želja igrača da nastave da napadaju za njega bila razumljiva. Problem je bio način na koji su to pokušali da urade.

"Imali smo prilike da ranije povedemo 3:2, pa su igrači osećali da mogu da pobede. Ja sam ih terao da nastave da idu po pobedu, ali možda su me shvatili malo previše doslovno i svi su odjednom krenuli napred. Moramo da zadržimo tu pozitivnu nameru da želimo pobedu po svaku cenu. Mislim da smo stvorili situacije da potpuno preokrenemo utakmicu i osvojimo sva tri boda. Ali bili smo već pred kraj i bili smo previše neuravnoteženi. To što smo ostavili toliki prostor bez dileme je naša odgovornost, iako sve proizlazi iz želje da pobedimo".

Četvrtak, 21.00: (1,23) Juventus (6,50) NEC Nejmehen (12,0)

Juventusovi problemi nisu, međutim, počeli tek kod trećeg gola. Spaleti nije bio zadovoljan ni načinom na koji je njegova ekipa branila tokom većeg dela utakmice. Kod prvog pogotka zakazala je ofsajd zamka, dok je Juventus posle auta Sasuola ostavio rivalu previše vremena i prostora da razvije napad...

"Nismo bili dovoljno agresivni kada smo izlazili da osvojimo loptu. Kada to radite, morate da ostanete visoko, umesto da bežite unazad i pokušavate da pokrijete prostor iza sebe. Da, ostavljali smo prostor i za to snosimo odgovornost. To je nešto što definitivno moramo da popravimo".

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Nije trener Stare dame bio ni potpuno zadovoljan napadačkim segmentom igre. Posebno je govorio o Randalu Kolo Muaniju, koji ponovo nije uspeo ozbiljnije da utiče na utakmicu. Prema njegovom mišljenju, Juventus nije dovoljno koristio francuskog napadača kada je Sasuolo branio čoveka na čoveka.

"Moramo više da igramo preko Kolo Muanija. Kada protivnik igra čoveka na čoveka i napravi gužvu u sredini, onda treba da odigrate loptu na napadača, pustite ga da je zadrži i potom mu pružite podršku. Mi smo to uradili samo nekoliko puta. Istina je i da u nekim situacijama on mora da bude odlučniji".