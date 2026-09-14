Spaleti preuzeo krivicu: Gurao sam ih da pobede, možda su me shvatili previše bukvalno
Vreme čitanja: 5min | pon. 14.09.26. | 01:35
"Izgubili smo glavu, osmorica su krenula na jednu loptu", priča trener Bjankonera
Protiv Milana je spas došao u poslednji čas, ali u meču sa Sasuolom stigla je kazna u nadoknadi i to od svog deteta... Juventus je imao 2:2, momentum i nekoliko minuta da pokuša da potpuno okrene utakmicu, a umesto pobedonosnog gola, ostavio je gotovo čitavu polovinu terena nezaštićenu i primio treći i to od Vasilija Adžića.
Lučano Spaleti posle poraza (2:3) nije pokušavao da pobegne od odgovornosti. Naprotiv, trener Juventusa priznao je da je upravo on terao ekipu da do poslednjeg trenutka ide po pobedu, ali i da je tim u toj nameri izgubio svaku meru.
"Ja sam bio taj koji ih je gurao da idu po pobedu dok je rezultat bio nerešen. Možda su igrači to shvatili previše bukvalno", rekao je Spaleti i dodao:
"Poraz boli još više jer je ekipa na kraju mogla da pobedi i zaslužila je da preokrene utakmicu, ali jasno je da smo izgubili ravnotežu, a to ne sme da nam se događa. Pomalo smo izgubili glavu, osam igrača otišlo je da napadne jednu loptu. Pozadi barem moramo da zadržimo brojčanu ravnotežu".
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Spaleti, ipak, nije želeo da potpuno uguši ono što je video kao pozitivnu nameru svog tima. Juventus je prethodno imao prilike da dođe do 3:2, pa je želja igrača da nastave da napadaju za njega bila razumljiva. Problem je bio način na koji su to pokušali da urade.
"Imali smo prilike da ranije povedemo 3:2, pa su igrači osećali da mogu da pobede. Ja sam ih terao da nastave da idu po pobedu, ali možda su me shvatili malo previše doslovno i svi su odjednom krenuli napred. Moramo da zadržimo tu pozitivnu nameru da želimo pobedu po svaku cenu. Mislim da smo stvorili situacije da potpuno preokrenemo utakmicu i osvojimo sva tri boda. Ali bili smo već pred kraj i bili smo previše neuravnoteženi. To što smo ostavili toliki prostor bez dileme je naša odgovornost, iako sve proizlazi iz želje da pobedimo".
Četvrtak, 21.00: (1,23) Juventus (6,50) NEC Nejmehen (12,0)
Juventusovi problemi nisu, međutim, počeli tek kod trećeg gola. Spaleti nije bio zadovoljan ni načinom na koji je njegova ekipa branila tokom većeg dela utakmice. Kod prvog pogotka zakazala je ofsajd zamka, dok je Juventus posle auta Sasuola ostavio rivalu previše vremena i prostora da razvije napad...
"Nismo bili dovoljno agresivni kada smo izlazili da osvojimo loptu. Kada to radite, morate da ostanete visoko, umesto da bežite unazad i pokušavate da pokrijete prostor iza sebe. Da, ostavljali smo prostor i za to snosimo odgovornost. To je nešto što definitivno moramo da popravimo".
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Nije trener Stare dame bio ni potpuno zadovoljan napadačkim segmentom igre. Posebno je govorio o Randalu Kolo Muaniju, koji ponovo nije uspeo ozbiljnije da utiče na utakmicu. Prema njegovom mišljenju, Juventus nije dovoljno koristio francuskog napadača kada je Sasuolo branio čoveka na čoveka.
"Moramo više da igramo preko Kolo Muanija. Kada protivnik igra čoveka na čoveka i napravi gužvu u sredini, onda treba da odigrate loptu na napadača, pustite ga da je zadrži i potom mu pružite podršku. Mi smo to uradili samo nekoliko puta. Istina je i da u nekim situacijama on mora da bude odlučniji".
Najviše pozitivnih stvari Spaleti je pronašao u partiji Edona Žegrove. Fudbaler koji je tokom leta bio blizu odlaska iz Juventusa postigao je dva gola, svoje prve u zvaničnoj utakmici još od novembra 2024. godine, i praktično sam držao Bjankonere u igri.
"To je Žegrovina velika snaga. Kada uđe u situacije jedan na jedan, postaje nepredvidiv i gotovo nezaustavljiv. Nekada možda zadrži loptu malo duže i ne odigra dovoljno brzo, kao u jednoj situaciji kada je Kalulu čekao dodavanje, a nije ni igrač koji će juriti svog čoveka uz aut-liniju. Ali ako igrate napadački fudbal i provodite vreme na protivničkoj polovini, Žegrova je neverovatan igrač".
Juventus trenutno pokušava da reši dosta postojećih problema sa ozbiljno skraćenom rotacijom. Spaleti protiv Sasuola nije mogao da računa na Manuela Lokatelija, Žeremija Bogu, Vestona Mekkenija, Andreu Kambijasa, Kenana Jildiza, Kefrena Tirama, Džefa Ekatora i Huana Kabala. Ni to, međutim, nije koristio kao opravdanje. Na drugoj strani stajao je Alberto Akvilani, čovek kojeg Spaleti veoma dobro poznaje još iz zajedničkog vremena u Romi. Ovoga puta učenik je pobedio nekadašnjeg trenera, a Spaleti nije štedeo komplimente.
"Akvilani je imao kvalitet još dok je igrao i danas taj kvalitet i tu ideju prepoznajem u njegovoj ekipi. I dalje mislim da smo stvorili situaciju da potpuno preokrenemo meč, ali smo onda izgubili ravnotežu".