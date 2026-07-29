LUDI TIKET (-), sreda, 564.654 dinara: Rizik uz dvojku na Ararat se nije isplatio

Vreme čitanja: 1min | sre. 29.07.26. | 09:47

Jasno je da ovakvi tiketi uvek vise na ivici provalije, što je unapred znao i majstor iz Kanjiže

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Tiket: GUBITAN
Vreme: 28.07.26 08:53:37
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Hearts
Sturm
0:2 (0:0)
ki
2
4
Kups
Sabah
0:2 (0:0)
ki
2
2.4
Shamrock
Ararat A.
2:1 (2:0)
ki
2
4.5
Udinese
Al Ahli
1:2 (0:1)
ki
2
4.7
Real Madrid
Leganes
4:1 (2:1)
ki
1
1.35
Uplata: 2.000,00 RSD
Ukupni koeficijent: 274.10
Potencijalni dobitan: 564.654,24 RSD

Pravi fudbalski triler odigrao se u Mozzart kladionici u Kanjiži, gde je jedan igrač na ulog od dve hiljade dinara naciljao dobitak od preko pola miliona dinara. Sve je krenulo savršeno i tipovi su se nizali kao na traci. Pogodio je pobedu Šturma nad Hartsom, trijumf Sabaha u gostima, kao i prijateljske mečeve gde je uhvatio pobedu Al Ahlija nad Udinezeom i očekivani trijumf Real Madrida. Ogromna ukupna kvota bila je na korak od prolaza, a sudbina velikog novca zavisila je od samo jedne utakmice.

Planove o slavlju surovo je pokvario meč kvalifikacija za Ligu šampiona između Šamroka i Ararata. Igrač je hrabro tipovao na pobedu jermenskog tima u gostima, nadajući se velikom iznenađenju. Ipak, Šemrok je opravdao ulogu favorita na svom terenu, slavio sa ubedljivih 2:1 i ostavio goste bez ikakve šanse. Pad na ovom paru u sekundi je srušio san o dobitku života i oborio inače sjajan tiket.

Ipak, zahvaljujući popularnom Mozzartovom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, ovaj pad nije prošao potpuno bolno. Kako je promašen samo jedan par, a proizvod ostalih pogođenih kvota bio izuzetno visok, aktiviralo se pravilo o utešnoj isplati. Umesto potpunog gubitka, igraču je automatski isplaćena dvostruka vrednost uplate, odnosno četiri hiljade dinara, što mu pruža brzu priliku za popravni ispit.

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