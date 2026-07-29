RASPORED EL 26/27 - PARTIZAN: Arena dočekuje Žoca u oktobru, sezona startuje protiv Milana

Evroliga je zvanično objavila raspored za predstojeću sezonu, a navijači Partizana Mozzart Bet već mogu da ubeleže ključne datume u svojim kalendarima. Crno-bele čeka izuzetno uzbudljiv i gust raspored, a spektakli u Beogradskoj areni garantovani su od samog starta kao i svih prethodnih sezona..

Sezona za izabranike Đoana Penjaroje počinje na domaćem terenu 25. septembra, kada u Beograd stiže uvek neugodna Olimpija iz Milana, biće to prilika za navijače da prvi put zaista na delu vide potpuno renoviranu ekipu. Nakon toga slede tri uzastopna gostovanja, Parizu, Bajernu i Real Madridu, što će biti prvi veliki test forme i karakter tima na startu elitnog takmičenja.