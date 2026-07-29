RASPORED EL 26/27 - PARTIZAN: Arena dočekuje Žoca u oktobru, sezona startuje protiv Milana
Vreme čitanja: 4min | sre. 29.07.26. | 10:02
Crno-beli kreću novu sezonu u Beogradu, a onda putuju za Pariz, Minhen i Madrid, dok je u 5. kolu zakazan spektakl protiv Panatinaikosa
Evroliga je zvanično objavila raspored za predstojeću sezonu, a navijači Partizana Mozzart Bet već mogu da ubeleže ključne datume u svojim kalendarima. Crno-bele čeka izuzetno uzbudljiv i gust raspored, a spektakli u Beogradskoj areni garantovani su od samog starta kao i svih prethodnih sezona..
Sezona za izabranike Đoana Penjaroje počinje na domaćem terenu 25. septembra, kada u Beograd stiže uvek neugodna Olimpija iz Milana, biće to prilika za navijače da prvi put zaista na delu vide potpuno renoviranu ekipu. Nakon toga slede tri uzastopna gostovanja, Parizu, Bajernu i Real Madridu, što će biti prvi veliki test forme i karakter tima na startu elitnog takmičenja.
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Svakako, jedan od najemotivnijih i najiščekivanijih susreta u uvodnom delu sezone odigraće se 13. oktobra u 5. kolu, kada u Beogradsku arenu stiže Panatinaikos.
Ovaj duel sa sobom nosi posebnu težinu i emociju jer se u Beograd prvi put vraća Željko Obradović od neslavnog odlaska prošle sezone što je izazvalo neviđen bes kod navijača Partizana. Najtreofejniji stručnjak se na kraju vratio u Panatinaikos sa kojim je tokom karijere osvajao čak pet titula prvaka Evrope.
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EVROLIGINA DUPLA KOLA - SEZONA 2026/27
1. 29. septembar – 2. oktobar 2026. (2. i 3. kolo)
2. 13–16. oktobar 2026. (5. i 6. kolo)
3. 27–30. oktobar 2026. (8. i 9. kolo)
4. 17–20. novembar 2026. (12. i 13. kolo)
5. 15–18. decembar 2026. (17. i 18. kolo)
6. 12–15. januar 2027. (22. i 23. kolo)
7. 2–5. februar 2027. (26. i 27. kolo)
8. 9–12. mart 2027. (30. i 31. kolo)
9. 23–26. mart 2027. (33. i 34. kolo)
10. 6–9. april 2027. (36. i 37. kolo)
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Ono što uvek podiže temperaturu na maksimum jesu večiti derbiji protiv Crvene zvezde. Prvi evropski okršaj beogradskih rivala zakazan je veoma rano — 22. oktobra u 7. kolu, kada će Partizan Mozzart Bet biti domaćin u prepunoj Areni.
Revanš susret, u kom će crveno-beli imati ulogu domaćina, odigraće se pred samu završnicu ligaškog dela — 11. februara u 28. kolu. Ti dueli često odlučuju o raspletu na tabeli i plasmanu u plej-of, pa nema sumnje da nas očekuju nove dve bespoštedne borbe na parketu.
Vredi napomenuti da Partizan u decembru očekuju pakleni izazovi protiv Barselone, Anadolu Efesa i Olimpijakosa, dok će zavesu na ligaški deo sezone spustiti 16. aprila gostovanjem Barseloni u 38. kolu.
fSa novim timom, teško je sada pričati o ambicijama. Ekipa Đoana Penjaroje još uvek nije ni kompletirana. To treba očekivati do 20. avgusta kada je zakazan početak ptiprema za narednu sezonu.
Kao i prethodnih sezona, prvih šest timova obezbediće direktan plasman u plej-of, dok će timovi od sedme do 10 pozicije da se bore u plej-inu za preostala dva učesnika doigravanja.
RASPORED PARTIZAN MOZZART BETA U EVROLIGI
1. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Olimpija Milano (25. septembar, 20.45)
2. kolo: Pariz - PARTIZAN MOZZART BET (29. septembar, 20.45)
3. kolo: Bajern - PARTIZAN MOZZART BET (2. oktobar, 20.30)
4. kolo: Real Madrid - PARTIZAN MOZZART BET (8. oktobar, 20.45)
5. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Panatinaikos (13. oktobar, 20.30)
6. kolo: Fenerbahče - PARTIZAN MOZZART BET (15. oktobar, 20.45)
7. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Crvena zvezda (22. oktobar, 20.45)
8. kolo: Asvel - PARTIZAN MOZZART BET (28. oktobar, 20.00)
9. kolo: Žalgiris - PARTIZAN MOZZART BET (30. oktobar, 20.00)
10. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Makabi Tel Aviv (6. novembar, 20.45)
11. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Baskonija (11. novembar, 20.45)
12. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Valensija (17. novembar, 20.45)
13. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Bešiktaš (20. novembar, 20.45)
14. kolo: Dubai - PARTIZAN MOZZART BET (25. novembar, 20.00)
15. kolo: Virtus - PARTIZAN MOZZART BET (4. decembar, 20.30)
16. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Barselona (11. decembar, 20.45)
17. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Anadolu Efes (16. decembar, 20.45)
18. kolo: Olimpijakos - PARTIZAN MOZZART BET (18. decembar, 21.15)
19. kolo: Hapoel Tel Aviv - PARTIZAN MOZZART BET (22. decembar, 20.00)
20. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Žalgiris (29. decembar, 20.45)
21. kolo: Valensija - PARTIZAN MOZZART BET (7. januar, 20.30)
22. kolo: Bešiktaš - PARTIZAN MOZZART BET (13. januar, 20.00)
23. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Fenerbahče (15. januar, 20.45)
24. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Olimpijakos (21. januar, 20.45)
25. kolo: Olimpija Milano - PARTIZAN MOZZART BET (29. januar, 20.30)
26. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Real Madrid (2. februar, 20.45)
27. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Hapoel Tel Aviv (5. februar, 20.45)
28. kolo: Crvena zvezda - PARTIZAN MOZZART BET (11. februar, 20.00)
29. kolo: Baskonija - PARTIZAN MOZZART BET (4. mart, 20.45)
30. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Pariz (9. mart, 20.45)
31. kolo: Anadolu Efes - PARTIZAN MOZZART BET (11. mart, 20.30)
32. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Bajern (18. mart, 20.45)
33. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Virtus (23. mart, 20.45)
34. kolo: Panatinaikos - PARTIZAN MOZZART BET (25. mart, 21.15)
35. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Asvel (2. april, 20.45)
36. kolo: Makabi Tel Aviv - PARTIZAN MOZZART BET (7. april, 20.05)
37. kolo: PARTIZAN MOZZART BET - Dubai (9. april, 20.45)
38. kolo: Barselona - PARTIZAN MOZZART BET (16. april, 20.30)
* - vreme početka utakmice usklađeno je po lokalnom, odnosno gradu domaćina