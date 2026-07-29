RASPORED EL 26/27 - ZVEZDA: Večiti derbi već u oktobru! Prva tri kola kod kuće, kao i poslednje
Vreme čitanja: 4min | sre. 29.07.26. | 10:02
Crveno-beli će u novembru imati seriju od četiri teška gostovanja, pet od završnih osam rundi pred svojim navijačima
Evroliga u takmičarskoj 2026/27 startuje već 24. septembra! Za Crvenu zvezdu to znači i otvaranje pred svojim navijačima protiv Žalgirisa iz Kaunasa. I ne samo što će prvo kolo igrati kod kuće, igrači Ibona Navara će prve tri runde biti domaćini i to redom još Hapoelu iz Tel Aviva i Anadolu Efesu u prvoj duploj nedelji elitnog takmičenja.
Posle toga za crveno-bele slede gostovanja Dubaiju i Asvelu, da bi onda već drugo duplo kolo zatvorili protiv Pariza u Beogradu 16. oktobra. A onda sledi spektakl - prvi košarkaški večiti derbi! Isti je zakazan za 22. oktobar od 20.45, a domaćin je Partizan Mozzart Bet. S obzirom da su dva najveća srpska kluba u odvojenim grupama Jadranske lige, biće ovo savršena prilika da već u ranoj fazi sezone vidimo igrače Zvezde i Partizan Mozzart Beta u novom ruhu, u borbi za prvu recku u najvećoj svetkovini srpskog sporta.
Izabrane vesti
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EVROLIGINA DUPLA KOLA - SEZONA 2026/27
1. 29. septembar – 2. oktobar 2026. (2. i 3. kolo)
2. 13–16. oktobar 2026. (5. i 6. kolo)
3. 27–30. oktobar 2026. (8. i 9. kolo)
4. 17–20. novembar 2026. (12. i 13. kolo)
5. 15–18. decembar 2026. (17. i 18. kolo)
6. 12–15. januar 2027. (22. i 23. kolo)
7. 2–5. februar 2027. (26. i 27. kolo)
8. 9–12. mart 2027. (30. i 31. kolo)
9. 23–26. mart 2027. (33. i 34. kolo)
10. 6–9. april 2027. (36. i 37. kolo)
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U prvih deset kola tim sa Malog Kalemegdana još dvaput će biti domaćin i odmah posle derbija, u novom duplom kolu - protiv Makabija iz Tel Aviva 27. oktobra i minhenskog Bajerna dva dana kasnije. U desetoj rundi Zvezda ide na noge aktuelnom evropskom šampionu Olimpijakosu i isto će otvoriti niz od četiri pakleno teških gostovanja!
Jer, posle Pireja Zvezda ide vicešampionu Real Madridu 12. novembra, pa Armaniju u Milano i onda Barseloni u novom duplom kolu.
Ono što bi za Ibona Navara i njegove igrače takođe moglo da bude važno jeste da će u poslednjih osam kola čak pet puta biti domaćini! Odnosno, u preostalih pet rundi tri puta će dočekivati protivnike i to Valensiju 26. marta, pa Panatinaikos 6. aprila, dok će poslednje kolo igrati kod kuće protiv Armanija. Uzimajući dosadašnju tradiciju u obzir, mogla bi to da bude "biti ili ne biti" utakmica za crveno-bele, za što bolji plasman u elitnom takmičenju.
Drugi ovogodišnji večiti derbi u Evroligi igraće se 11. februara, odnosno u kolu pre pauze zbog nacionalnih kupova i reprezentativnih kvalifikacija. Domaćin je, naravno, Crvena zvezda.
Zvezdin raspored u elitnom takmičenju ostaviće i mogućnost potencijalnim reprezentativcima da odgovore na poziv selektora, pre svega Dušana Alimpijevića na klupi Srbije. Crveno-beli igraju 24. novembra protiv Virtusa u Beogradu, dok je dva dana kasnije zakazano gostovanje Srbije u Litvaniji. Duel protiv Italije je 29. novembra u Beogradu. Evroliga je povodom tih utakmica izašla u susret Evroligi tako što će utakmice igrati 24. i 25. novembra, odnosno ne istog dana kada i reprezentacije.
Pogledajte kompletan raspored Crvene zvezde u Evroligi...
RASPORED EVROLIGE - CRVENA ZVEZDA
1. kolo: CRVENA ZVEZDA - Žalgiris (24. septembar, 20.00)
2. kolo: CRVENA ZVEZDA - Hapoel Tel Aviv (29. septembar, 20.00)
3. kolo: CRVENA ZVEZDA - Anadolu Efes (1. oktobar, 20.00)
4. kolo: Dubai - CRVENA ZVEZDA (9. oktobar, 20.00)
5. kolo: Asvel - CRVENA ZVEZDA (13. oktobar, 20.00)
6. kolo: CRVENA ZVEZDA - Pariz (16. oktobar, 20.00)
7. kolo: Partizan Mozzart Bet - CRVENA ZVEZDA (22. oktobar, 20.45)
8. kolo: CRVENA ZVEZDA - Makabi Tel Aviv (27. oktobar, 20.00)
9. kolo: CRVENA ZVEZDA - Bajern Minhen (29. oktobar, 20.00)
10. kolo: Olimpijakos - CRVENA ZVEZDA (6. novembar, 21.15)
11. kolo: Real Madrid - CRVENA ZVEZDA (12. novembar, 21.00)
12. kolo: Olimpija Milano - CRVENA ZVEZDA (17. novembar, 20.30)
13. kolo: Barselona - CRVENA ZVEZDA (20. novembar, 20.30)
14. kolo: CRVENA ZVEZDA - Virtus Bolonja (24. novembar, 19.00)
15. kolo: Fenerbahče - CRVENA ZVEZDA (3. decembar, 20.45)
16. kolo: Valensija - CRVENA ZVEZDA (11. decembar, 20.30)
17. kolo: Panatinaikos - CRVENA ZVEZDA (16. decembar, 21.15)
18. kolo: CRVENA ZVEZDA - Bešiktaš (18. decembar, 20.30)
19. kolo: CRVENA ZVEZDA - Baskonija (23. decembar, 20.00)
20. kolo: Pariz - CRVENA ZVEZDA (30. decembar, 20.45)
21. kolo: CRVENA ZVEZDA - Asvel (8. januar, 20.00)
22. kolo: CRVENA ZVEZDA - Real Madrid (12. januar, 20.00)
23. kolo: Žalgiris - CRVENA ZVEZDA (14. januar, 20.00)
24. kolo: CRVENA ZVEZDA - Barselona (22. januar, 20.00)
25. kolo: Bešiktaš - CRVENA ZVEZDA (28. januar, 20.00)
26. kolo: Bajern Minhen - CRVENA ZVEZDA (3. februar, 20.30)
27. kolo: Baskonija - CRVENA ZVEZDA (5. februar, 20.30)
28. kolo: CRVENA ZVEZDA - Partizan Mozzart Bet (11. februar, 20.00)
29. kolo: CRVENA ZVEZDA - Fenerbahče (5. mart, 20.00)
30. kolo: Makabi Tel Aviv - CRVENA ZVEZDA (9. mart, 20.05)
31. kolo: CRVENA ZVEZDA - Dubai (12. mart, 20.00)
32. kolo: CRVENA ZVEZDA - Olimpijakos (19. mart, 20.00)
33. kolo: Anadolu Efes - CRVENA ZVEZDA (23. mart, 20.30)
34. kolo: CRVENA ZVEZDA - Valensija (26. mart, 20.00)
35. kolo: Virtus Bolonja - CRVENA ZVEZDA (31. mart, 20.30)
36. kolo: CRVENA ZVEZDA - Panatinaikos (6. april, 20.30)
37. kolo: Hapoel Tel Aviv - CRVENA ZVEZDA (8. april, 20.00)
38. kolo: CRVENA ZVEZDA - Olimpija Milano (15. april, 20.00)
* - vreme početka utakmice usklađeno je po lokalnom, odnosno gradu domaćina.