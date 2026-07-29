RASPORED EL 26/27 - ZVEZDA: Večiti derbi već u oktobru! Prva tri kola kod kuće, kao i poslednje

Evroliga u takmičarskoj 2026/27 startuje već 24. septembra! Za Crvenu zvezdu to znači i otvaranje pred svojim navijačima protiv Žalgirisa iz Kaunasa. I ne samo što će prvo kolo igrati kod kuće, igrači Ibona Navara će prve tri runde biti domaćini i to redom još Hapoelu iz Tel Aviva i Anadolu Efesu u prvoj duploj nedelji elitnog takmičenja.

Posle toga za crveno-bele slede gostovanja Dubaiju i Asvelu, da bi onda već drugo duplo kolo zatvorili protiv Pariza u Beogradu 16. oktobra. A onda sledi spektakl - prvi košarkaški večiti derbi! Isti je zakazan za 22. oktobar od 20.45, a domaćin je Partizan Mozzart Bet. S obzirom da su dva najveća srpska kluba u odvojenim grupama Jadranske lige, biće ovo savršena prilika da već u ranoj fazi sezone vidimo igrače Zvezde i Partizan Mozzart Beta u novom ruhu, u borbi za prvu recku u najvećoj svetkovini srpskog sporta.