SPECIJAL! Crvena zvezda – Larn: Gol Arnautovića – 1,60, Kataija – 1,70, het-trik – 8,00

Crvena zvezda je obavila posao u Severnoj Irskoj, dominantno slavila sa 4:0 protiv Larna. Večerašnji (20.00) revanš drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona je formalnost za četu Dejana Stankovića. Očekuje se nova ubedljiva pobeda crveno-belih.

Mozzart je spremio bogat SPECIJAL za meč na našem najvećem stadionu. Možete da pogađate ko će da postigne gol – Marko Arnautović (1,60), Aleksandar Katai (1,70), Bruno Duarte (1,70), Mirko Ivanić (1,85), Džej Enem (1,95), Vasilije Kostov (2,00), Osman Bukari (2,10), Mohamed Čam (2,70), Rade Krunić i Tim Maks Elšnik (3,50), Abu Fani (4,00), Miloš Veljković (5,00), Tiknizjan (5,00)…