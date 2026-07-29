SPECIJAL! Crvena zvezda – Larn: Gol Arnautovića – 1,60, Kataija – 1,70, het-trik – 8,00
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 10:08
Bogata ponuda Mozzarta za večerašnji (20.00) meč na našem najvećem stadionu
Crvena zvezda je obavila posao u Severnoj Irskoj, dominantno slavila sa 4:0 protiv Larna. Večerašnji (20.00) revanš drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona je formalnost za četu Dejana Stankovića. Očekuje se nova ubedljiva pobeda crveno-belih.
Mozzart je spremio bogat SPECIJAL za meč na našem najvećem stadionu. Možete da pogađate ko će da postigne gol – Marko Arnautović (1,60), Aleksandar Katai (1,70), Bruno Duarte (1,70), Mirko Ivanić (1,85), Džej Enem (1,95), Vasilije Kostov (2,00), Osman Bukari (2,10), Mohamed Čam (2,70), Rade Krunić i Tim Maks Elšnik (3,50), Abu Fani (4,00), Miloš Veljković (5,00), Tiknizjan (5,00)…
Izabrane vesti
Ukoliko bude crveni karton na meču, kvota u Mozzartu je 4,50, gol iz penala je 3,00, a ako bude pogodak iz slobodnog udarca donosi 10 puta veću sumu od uložene. Pogodak glavom je 2,00, a gol iz van šesnaesterca je 2,30. Het-trik na meču donosi kvotu 8,00.
Ukoliko oba tima daju gol sa bele tačke, kvota je 20,0, a penal u prvom poluvremenu je 4,50, a promešen jedanaesterac je 8,00. Možete da se kladite i na tačan rezultat. Recimo, pobeda domaćina od 4:0 donosi kvotu 7,50.
OVDE pogledajte sve kvote iz SPECIJALA za meč Crvena zvezda – Larn.
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 2. KOLO (REVANŠI)
Utorak
KuPS - Sabah 0:2 (0:0), prvi meč 0:1
/Simić 52, Mikels 70/
Linkoln Red Imps - Mjelbi 0:0, prvi meč 0:3
Dinamo Zagreb - Tun 3:2 (2:2, 0:2), prvi meč 1:1
/Beljo 75, Kačavenda 78, Valinčić 112 - Labo 4, Birki 22/
Celje - Egnatija 2:2 (1:1, 1:1), penalima 4:1, prvi meč 3:3
/Kvesić 34, 97 - Hrka ag 21, Smajli 115/
Harts - Šturm 0:2 (0:0), prvi meč 0:4
/Zajdl 54, Soglo 68/
Šamrok - Ararat 2:1 (2:0), prvi meč 0:2
/Hejli 11, Grini 36 - Lima 73/
Sreda
17.00: (2,20) Kairat (3,35) Omonija (3,35) - 0:1
18.00: (1,80) Kaunas Žalgiris (3,50) Ki Klaksvik (4,70) - 0:0
19.00: (1,80) Leh Poznanj (3,50) Orhus (4,20) - 4:1
19.30: (1,63) Hapoel Ber Šiva (3,70) Vikingur (5,10) - 1:2
19.30: (1,90) Univerzitatea Krajova (3,50) Levski (4,20) - 0:1
20.00: (1,08) Crvena zvezda (12,0) Larn (30,0) - 4:0
20.00: (6,00) Gornjik Zabže (4,20) Fenerbahče (1,53) - 0:1
20.15: (1,35) Slovan (4,50) Iberija (8,50) - 2:0
*** kvote su podložne promenama