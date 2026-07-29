Veče kada su cvetale zvezde, a ne tikve

Godinama će se na stadionu Larna pričati o tom 22. julu 2026. godine kada je spletom okolnosti gostovao bivši evropski šampion. Domaća publika je aplaudirala sjajnom golu Muhamada Čama, ispratila ovacijama i poteze Bruna Duartea, bez pogovora na ogradu jedne od tribina stavila transparent o južnoj srpskoj pokrajini. Na sve to Larn se našalio objavom na društvenim mrežama i podsećanjem da su stadion Crvene zvezde u prethodnih nekoliko godina posećivali Nejmar, Embape, Salah, Insinje, Levandovski, Jamal, Mateo Kovačić.

Sa sve urnebesnim komentarom: „Sada dolazimo mi”.

Gledajući sa strane deluje da je ovo idealan trenutak da Crvena zvezda „tiltuje” euforiju navijača, koji su u nekoj vrsti hibernacije i ravnodušnosti. Što možda nije loše, jer se mir u javnosti preneo i na svlačionicu Crvene zvezde i trenera Dejana Stankovića. Nekako su i klupski čelnici umereniji u izjavama.

Samo je pitanje koliko će to da traje. Crvena zvezda je znala u prvom mandatu Dejana Stankovića da pregazi rivala, i to znatno većeg kvaliteta nego što je najbolji tim Severne Irske. Pet golova u Ljutice Bogdana su dobili Evropa (Gibraltar), Kairat (Kazahstan), Slovan Liberec (Češka). I zaista je legitimno što se negde u neformalnim razgovorima u zvezdaškoj javnosti pominje mogućnost da srpski šampion zabeleži najubedljiviju pobedu u istoriji evropskih takmičenja (9:1). Može to stvarno da se desi, posebno ako crveno-beli slede duh Pepa Gvardiole koji voli „da ispoštuje znatno slabijeg rivala, tako što ne staje ni posle osam golova”. Tako si, uostalom, pošten prema sebi i profesionalizmu.

Ali postoji druga strana medalje, onako kada treba odgovoriti na aristokratsko i gospodsko ponašanje malog kluba plave krvi. Možda nije u duhu fudbala i sporta, ali postoji taj detalj iz jednog od kultnih srpskih romana „Kada su cvetale tikve”.

Kada glavni junak, Vrapče sa Dušanovca, na vrhuncu bokserske karijere, odlazi u vojsku zatrpan tragičnim događajima iz privatnog života, dobija lekciju od privremenog učitelja, oficira i starešine. Čovek koji mu se posvetio i pomogao mu da napreduje, osetio je da sa supertalentovanim bokserom nešto nije u redu.

„Šampionu, ja više ne želim da te treniram. Tvoja sportska duša se usmrdela. Tebi više nije dovoljno da pobediš protivnika, već želiš da ga ubiješ. Nemam čemu više da te naučim…”

Pitanje je šta bi Crvena zvezda dobila pobedom izraženom istorijskom razlikom. Jer prethodne kvalifikacije pokazale su da je prevelika euforija i računanje pre vremena teži rival Crvenoj zvezdi, nego brojni potencijalni rivali.

Nije to naravno rekao na zvaničnoj konferenciji, ali Dejan Stanković je duel sa Larnom shvatio kao poslednju (ne baš jaku) proveru tokom produženog pripremnog perioda. Rezultat iz Severne Irske daće mogućnost treneru crveno-belih da razigra igrače iz kategorije majstora poput Marka Arnautovića, Aleksandra Kataija i Mohameda Čama. Postoji realna mogućnost da na velikoj sceni debituje i levi bek rođen 2009. godine Mateja Strika.

Sluti da će tu biti aplauza, golova, lepih poteza. A da će se potom Crvena zvezda spustiti u rov, čekati dvomeč protiv Ber Ševe ili Vikingura i naravno žreb za plej-of. Sve to u tišini.

Neka tako i ostane. Tim iz Severne Irske će biti pobeđen. Ali ne mora da bude ubijen. Duša šampiona tako ostaje čista. Naučio nas je to Dragoslav Mihailović onom rečenicom u svom remek-delu „Kada su cvetale tikve”.