Grinvud još nije fit, Ake u timu Fenera za meč u Poljskoj

Trener Fenerbahčea Ismail Kartal očekuje da će poljski tim od početka krenuti ofanzivno, pa je već spremio plan za takvu igru domaćina. Pravo pitanje bilo je da li će ovofg puta od početka zaigrati dva velika pojačanja Fenera ovog leta, desno krilo Mejson Grinvud, koji je za 39.000.000 evra stigao iz Marselja, odnosno štoper Nejtan Ake, koji je stigao za 8.170.000 iz Mančester Sitija.

Kako stvari stoje, Grinvud još nije sto odsto spreman, pa će mu Kartal, kao i u prvom meču, najverovatnije šansu dati u drugom poluvremenu. Tada je igrao samo sedam minuta, sada bi trebalo da ima znatno veću minutažu.

20.00: (6,00) Gornjik Zabže (4,00) Fenerbahče (1,57)

Što se tiče Akea, on bi mogao da počne susret na poziciji štopera uz Slovaka Milana Škrinjara, što bi uslovilo da se Ostervolde prebaci na poziciju levog beka. Tako bi sastav Fenerbahčea trebalo a čine: Ederson, Semedo, Škrinjar, Ake i Ostervorld, zatim u sredini Genduzi, Asensio i Fred, dok bi u napadu zaigrali Kerem, Irfan Džan Kaveči i Taliska.

Čovek odluke u prvom susretu, Brazilac Taliska, uveren je da Fenerbahče ima sve što je potrebno da preskoči ovu prepreku i zaigra sa Šturmom koji je ukupnim rezultatom 6:0 eliminisao škotski Harts.

"Ovaj tim ima veliki kvalitet, svima je to poznato. Imam veliko poverenje u svoje kolege i trenera, verujem da imamo kapacitet da se takmičimo na glavnoj sceni u Ligi šampiona. Ipak, moramo naporno da radimo, postepeno ćemo doći do tog najboljeg ritma. Kad ovaj tim igra na sto odsto, može da se nosi sa svima. Sada je najvažnije proći u naredno kolo Lige šampiona", kaže Taliska.

Svestan je napadač turske ekipe da forma još nije na najvišem nivou.

"Veoma sam srećan zbog tog gola, posebno jer nam je doneo pobedu. Znali smo koliko je važno pobediti kod kuće i imati prednost pred revanš. Bio nam je to prvi meč u sezoni, prirodno, još smo u toj fizičkoj fazi privikavanja. Tehnički, sve što je trener tražio, prihvatili smo na dobar način. Imamo jasan cilj, a to je grupna faza Lige šampiona. Potpuno sam usmeren na to i nastaviću da dajem najviše što mogu da pomognem u ostvarenju tog cilja", dodao je Taliska.