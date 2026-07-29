Grinvud još nije fit, Ake u timu Fenera za meč u Poljskoj
Vreme čitanja: 4min | sre. 29.07.26. | 10:01
Turski predstavnik na gostovanju Gornjiku brani 1:0 iz prvog meča u Istanbulu
Minimalna pobeda u prvom susretu sa Gornjikom ne daje dovoljno spokoja fudbalerima Fenerbahčea, kada je u pitanju plasman u treću rundu kvalifikacija za Ligu šampiona.
Taj gol Andersona Taliske iz 37. minuta za sada je jedino što razdvaja dva tima, pa se očekuje velika vatra u duelu koji se od 20 časova igra "Ernest Pohl" stadionu u Zabžeu, koji ima kapacitet 28.236 mesta.
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Trener Fenerbahčea Ismail Kartal očekuje da će poljski tim od početka krenuti ofanzivno, pa je već spremio plan za takvu igru domaćina. Pravo pitanje bilo je da li će ovofg puta od početka zaigrati dva velika pojačanja Fenera ovog leta, desno krilo Mejson Grinvud, koji je za 39.000.000 evra stigao iz Marselja, odnosno štoper Nejtan Ake, koji je stigao za 8.170.000 iz Mančester Sitija.
Kako stvari stoje, Grinvud još nije sto odsto spreman, pa će mu Kartal, kao i u prvom meču, najverovatnije šansu dati u drugom poluvremenu. Tada je igrao samo sedam minuta, sada bi trebalo da ima znatno veću minutažu.
20.00: (6,00) Gornjik Zabže (4,00) Fenerbahče (1,57)
Što se tiče Akea, on bi mogao da počne susret na poziciji štopera uz Slovaka Milana Škrinjara, što bi uslovilo da se Ostervolde prebaci na poziciju levog beka. Tako bi sastav Fenerbahčea trebalo a čine: Ederson, Semedo, Škrinjar, Ake i Ostervorld, zatim u sredini Genduzi, Asensio i Fred, dok bi u napadu zaigrali Kerem, Irfan Džan Kaveči i Taliska.
Čovek odluke u prvom susretu, Brazilac Taliska, uveren je da Fenerbahče ima sve što je potrebno da preskoči ovu prepreku i zaigra sa Šturmom koji je ukupnim rezultatom 6:0 eliminisao škotski Harts.
"Ovaj tim ima veliki kvalitet, svima je to poznato. Imam veliko poverenje u svoje kolege i trenera, verujem da imamo kapacitet da se takmičimo na glavnoj sceni u Ligi šampiona. Ipak, moramo naporno da radimo, postepeno ćemo doći do tog najboljeg ritma. Kad ovaj tim igra na sto odsto, može da se nosi sa svima. Sada je najvažnije proći u naredno kolo Lige šampiona", kaže Taliska.
Svestan je napadač turske ekipe da forma još nije na najvišem nivou.
"Veoma sam srećan zbog tog gola, posebno jer nam je doneo pobedu. Znali smo koliko je važno pobediti kod kuće i imati prednost pred revanš. Bio nam je to prvi meč u sezoni, prirodno, još smo u toj fizičkoj fazi privikavanja. Tehnički, sve što je trener tražio, prihvatili smo na dobar način. Imamo jasan cilj, a to je grupna faza Lige šampiona. Potpuno sam usmeren na to i nastaviću da dajem najviše što mogu da pomognem u ostvarenju tog cilja", dodao je Taliska.
Gornjik je u Istanbulu odigrao veoma defanzivno, reklo bi se veoma dobro, ali je malo toga uradio pred golom protivnika. Imali su samo jednu šansu i to u prvom poluvremenu, pa će večeras morati da urade mnogo više ako žele prolaz u naredno kolo.
Defanzivac Rafal Janicki je svestan da će morati da se promeni način igre kako bi se došlo do gola protivnika.
"Mislim da smo pokazali da možemo da se takmičimo sa njima. Imali su šanse, ali mi smo želeli da se pobrinemo da meč u Zabžeu bude žestoka bitka. Biće slično kao u Istanbulu, nećemo zanemariti odbranu, svakako nećemo srljati od početka. Moramo da budemo smireni, uravnoteženi i fokusirani, jer ako Fenerbahče da prvi gol, praktično će zapečatiti dvomeč. Želimo da ih iznenadimo i nateramo na borbu. Mi smo u dobrom ritmu mečeva, njima liga kreće za dve i po nedelje, tako da su još u fazi priprema. To može da bude naša prednost", rekao je Janicki.
Trener Mihal Gašparik kaže da je dobro to što će ovog puta njegov tim imati podršku sa tribina.
"Činjenica je da smo sad mi domaćini i da igramo pred našim navijačima. Ono što se ne menja je kvalitet protivnika. Pobeda protiv Šljonska iz Vroclava nam je pomogla. Osećam da raste samopouzdanje kod igrača. Moramo da budemo hrabriji u revanšu, ali znamo da je jako teško igrati ofanzivno od početka protiv Fenerbahčea. Moramo da budemo konkretniji, da postižemo golove, prosto, nemamo šta da izgubimo", zaključio je trener Gornjika.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 2. KOLO (REVANŠ)
Utorak
KuPS - Sabah 0:2 (0:0), prvi meč 0:1
/Simić 52, Mikels 70/
Linkoln Red Imps - Mjelbi 0:0, prvi meč 0:3
Dinamo Zagreb - Tun 3:2 (2:2, 0:2), prvi meč 1:1
/Beljo 75, Kačavenda 78, Valinčić 112 - Labo 4, Birki 22/
Celje - Egnatija 2:2 (1:1, 1:1), penalima 4:1, prvi meč 3:3
/Kvesić 34, 97 - Hrka ag 21, Smajli 115/
Harts - Šturm 0:2 (0:0), prvi meč 0:4
/Zajdl 54, Soglo 68/
Šamrok - Ararat 2:1 (2:0), prvi meč 0:2
/Hejli 11, Grini 36 - Lima 73/
Sreda
17.00: (2,20) Kairat (3,35) Omonija (3,35) - 0:1
18.00: (1,80) Kaunas Žalgiris (3,50) Ki Klaksvik (4,70) - 0:0
19.00: (1,75) Leh Poznanj (3,50) Arhus (4,50) - 4:1
19.30: (1,65) Hapoel Ber Šiva (3,70) Vikingur (4,90) - 1:2
19.30: (2,00) Univerzitatea Krajova (3,45) Levski (3,80) - 0:1
20.00: (1,07) Crvena zvezda (12,0) Larn (35,0) - 4:0
20.00: (6,00) Gornjik Zabže (4,00) Fenerbahče (1,57) - 0:1
20.15: (1,35) Slovan (4,50) Iberija (7,50) - 2:0
*** kvote su podložne promenama