Zvezdin pogled u plej-of kvalifikacija: Samo da se izbegne AEK

Dinamo je uspeo da iskoristi igrača više i prvo izbori produžetke, a onda u drugom stigne do pogotka za 3:2. To znači da će AEK ostati nepovlašćen i biti protivnik kog će svi želeti da izbegnu.

Uz Atinjane, mogući rivali crveno-belih na poslednjem stepeniku kvalifikacija su austrijski LASK, norveški Viking, pobednik dvomeča Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija) i pobednik projektovanog duela Omonija - Levski. Kiprani, ipak, prvo moraju da preskoče Kairat sa kojim se sastaju večeras u Kazahstanu, uz prednost od 1:0, kolika je i zaliha bugarskog šampiona pred okršaj u Rumuniji sa Univerzitateom iz Krajove.

Naravno, i Crvena zvezda ima još toga da odradi do plej-ofa. Prvo da "overi" 4:0 iz Severne Irske protiv Larna, večeras od 20.00 na stadionu Rajko Mitić, a onda i da eliminiše boljeg iz sudara islandskog Vikingura i izraelske Hapoel Ber Ševe (Islanđani imaju 2:1 iz prvog meča).

Svakako, izbegavanje AEK-a na žrebu u ponedeljak omogućilo bi ekipi Dejana Stankovića da se s manjim pritiskom priprema za rivala u trećem kolu. U suprotnom, znajući da ih čeka grčki šampion sa Markom Nikolićem, Lukom Jovićem i Mijatom Gaćinovićem, crveno-beli bi unapred dobili poveći psihološki teret koji bi mogao da utiče na koncentraciju igrača.

20.00: (1,08) Crvena zvezda (12,0) Larn (30,0)

Pored Atinjana, valjalo bi izbeći i Omoniju, jer je dobro poznato kakve su vrućine u ovo doba godine na Kipru. Imali su igrači Crvene zvezde priliku da se uvere u to prošlog leta, kao i u snagu tadašnjeg šampiona Pafosa, koji se ispostavio kao kamen spoticanja.

POTENCIJALNI RIVALI CRVENE ZVEZDE U PLEJ-OFU KVALIFIKACIJA:

(Žreb u ponedeljak u 12.00)

AEK

Celje - Ararat

Omonija/Kairat - Levski/Univerzitatea

LASK

Viking