Denveru neće biti lako da dovede Derozana; Bulsima treba skorer, Pelikansi doveli centra
Vreme čitanja: 3min | sre. 29.07.26. | 09:57
Koloko pojačao franšizu iz Luizijane, Čikago bi da pojuri Maturina
Jedno od košarkaški najvećih imena na letnjoj pijaci u NBA ligi je svakako Demar Derozan. Šestostruki Ol Star je otpušten od strane Sakramento Kingsa, međutim, ne mora da brine kada je njegov angažman u najjačoj ligi na svetu u pitanju, jer je spisak zainteresovanih strana poduži.
Nekadašnji bek Toronto Reptorsa uskoro puni 37 godina, ali su njegov kvalitet i iskustvo neosporni, te su iz tog razloga na vrata momka iz Komptona pokucali ljudi iz Majami Hita, Denver Nagetsa i Klivlend Kavalirsa. Međutim, tu se ne završava lista zainteresovanih strana, jer su se prema navodima pouzdanog NBA insajdera Šemsa Čaranije, u priču uključili i Vašington Vizardsi.
„Jedan novi tim koji je u poslednjih nekoliko dana vodio razgovore sa DeMarom DeRozanom jesu Vašington Vizardsi. Kada pomislite na ekipu koja očigledno pokušava da bude konkurentna gradeći tim oko Entonija Dejvisa, Treja Janga i Ej-Džeja Dibanse, videćemo dokle će to dovesti“, napisao je pomenuti izvor na društvenim mrežama.
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Razmišljaju i ostale ekipe o kompletiranju rostera pred start sezone, a ako govorimo o mlađim bekovima na tržištu, tu svakako prednjači ime Benedikta Maturina. Šesti pik sa drafta iz 2022. godine je privukao pažnju Čikago Bulsa, prenosi dobro obavešteni Mark Stajn. Pominjali su se i Nju Orleans Pelikansi kao zainteresovani za potpis kanadskog igrača, ali je po svemu sudeći franšiza iz Čikaga trenutno vodeća u trci.
Maturin je sjajan skorer, tokom minule sezone je na 26 utakmica u dresu Los Anđeles Klipersa prosečno beležio 17,4 poena, 5,5 skokova i 2,5 asistencija za nešto više od 28 minuta na parketu. Upravo se franšiza iz Kalifornije i dalje najviše pita kada govorimo o budućnosti momka iz Montreala jer je on ograničen slobodan agent, što znači da Klipersi imaju pravo da izjednače svaku ponudu koja stigne na adresu mladog košarkaša.
Što se Pelikansa tiče, pored bekova, oni jure i pojačanja u reketu, a najnovije ime koje stiže u Nju Orleans je bivši centar Los Anđeles Lejkersa Kristijan Koloko. Kako prenosi Majkl Skoto sa HoopsHype-a, Kamerunac je sa franšizom iz Luizijane dogovorio jednogodišnju saradnju, a konkurencija na poziciji pet u ekipi koja se takmiči u zapadnoj konkurenciji je zaista velika – tu su Iv Misi, Karlo Matković, Derik Kvin, Hanter Dikinson, te iskusni Deandre Džordan.
Koloko će morati dobrano da se potrudi kako bi opstao u ovoj ekipi Pelikansa, a kamerunski centar je prošlu sezonu prove u tri različite franšize. Počeo je u Lejkersima, nastavio u Memfisu, a završio u Atlanti, ukupno odigravši 27 utakmica, od kojih je na četiri bio starter.
Nastavljaju i Filoadelfija Seventisiksersi da vuku poteze na tržištu, mada se sada radi o onim taktičkim, iz protokolarnih razloga, kako bi mogli da registruju nova pojačanja. Naime, Siksersi su u Kliperse poslali Džonija Bruma i pika druge runde na narednom draftu u zamenu za novac, kako javlja pominjani Čaranija.
Ovaj potez nema previše smisla ako ga gledamo čisto košarkaški, ali je franšiza sa istočne obale na ovaj način izbegla ulazak u crvenu zonu odnosno plaćanje poreza na luksuz, te će nesmetano moći da registruje nova pojačanja u vidu Lebrona Džejmsa i Kentejvijusa Koldvela Poupa.
Pametno rade Siksersi ovog leta, jasno je da je proces dostigao tačku ključanja i da je vreme za finalnu fazu u vidu napada na prsten, mada će imati Lebron i družina jaku konkurenciju u vidu ostalih NBA ‘kontendera’, ali ako se sve kockice poslože – mogu do samog kraja.