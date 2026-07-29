Denveru neće biti lako da dovede Derozana; Bulsima treba skorer, Pelikansi doveli centra

Razmišljaju i ostale ekipe o kompletiranju rostera pred start sezone, a ako govorimo o mlađim bekovima na tržištu, tu svakako prednjači ime Benedikta Maturina . Šesti pik sa drafta iz 2022. godine je privukao pažnju Čikago Bulsa, prenosi dobro obavešteni Mark Stajn . Pominjali su se i Nju Orleans Pelikansi kao zainteresovani za potpis kanadskog igrača, ali je po svemu sudeći franšiza iz Čikaga trenutno vodeća u trci.

Maturin je sjajan skorer, tokom minule sezone je na 26 utakmica u dresu Los Anđeles Klipersa prosečno beležio 17,4 poena, 5,5 skokova i 2,5 asistencija za nešto više od 28 minuta na parketu. Upravo se franšiza iz Kalifornije i dalje najviše pita kada govorimo o budućnosti momka iz Montreala jer je on ograničen slobodan agent, što znači da Klipersi imaju pravo da izjednače svaku ponudu koja stigne na adresu mladog košarkaša.

Što se Pelikansa tiče, pored bekova, oni jure i pojačanja u reketu, a najnovije ime koje stiže u Nju Orleans je bivši centar Los Anđeles Lejkersa Kristijan Koloko. Kako prenosi Majkl Skoto sa HoopsHype-a, Kamerunac je sa franšizom iz Luizijane dogovorio jednogodišnju saradnju, a konkurencija na poziciji pet u ekipi koja se takmiči u zapadnoj konkurenciji je zaista velika – tu su Iv Misi, Karlo Matković, Derik Kvin, Hanter Dikinson, te iskusni Deandre Džordan.

Koloko će morati dobrano da se potrudi kako bi opstao u ovoj ekipi Pelikansa, a kamerunski centar je prošlu sezonu prove u tri različite franšize. Počeo je u Lejkersima, nastavio u Memfisu, a završio u Atlanti, ukupno odigravši 27 utakmica, od kojih je na četiri bio starter.