Plavšić ima novi klub: Centar ostaje u ABA ligi

Jedna od nedoumica oko rostera Crvene zvezde bio je status Uroša Plavšića. Centar je imao ugovor za narednu sezonu, međutim neće je provesti u redovima crveno-belih.

Plavšić je prešao u Kluž. I dalje nije poznato šta su se sprski i rumunski klub dogovorili, ali svakako, dobro je i za Zvezdu i za Plavšića da se sve rešilo pre početka sezone.