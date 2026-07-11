Plavšić ima novi klub: Centar ostaje u ABA ligi
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 16:14
I seli se u Rumuniju
Jedna od nedoumica oko rostera Crvene zvezde bio je status Uroša Plavšića. Centar je imao ugovor za narednu sezonu, međutim neće je provesti u redovima crveno-belih.
Plavšić je prešao u Kluž. I dalje nije poznato šta su se sprski i rumunski klub dogovorili, ali svakako, dobro je i za Zvezdu i za Plavšića da se sve rešilo pre početka sezone.
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Povremeni srpski reprezentativac je stigao u voljeni klub na leto 2024. godine. No, nije se snašao u prvoj sezoni i poslat je na pozajmicu u Bešiktaš. Prošlu takmičarsku godinu je takođe započeo na Malom Kalemegdanu, međutim imao je problema sa povredama.
Odigrao je izuzetno na Mozzart Kupu Radivoja Koraća, pogotovo u finalu protiv Mege, ali to nije bilo dovoljno da ga Saša Obradović zadrži, pa je kraj sezone proveo u drugoj ligi Turske, preciznije u ekipi Bandirima Bordo. Beležio je izvanredne brojke što mu sigurno znači na polju samopouzdanja, iako je reč o drugom rangu.
Plavšić u Kluž stiže kao zamena za Uroša Miletića koji je trenutno u Libanu i očigledno rumunski klub nije hteo da ga čeka. Plavšić će imati priliku u Evrokupu da pokaže šta zna, dok se definitivno očekuje da ponovo bude jedan od najboljih centara ABA lige.
Pre Kluža, Crvene zvezde, Bešiktaša i Bandirime igrao je za Megu gde se afirimisao i izborio za mesto u timu Svetislava Pešića koji je Srbiji doneo bronazanu medalju na Olimpijskim igrama. Takođe, Plavšić je igrao i na koledžu Tenesi.