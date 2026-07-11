Bogdanović se oprostio od Klipersa: Hvala svakom treneru, saigraču, članu medicinskog osoblja
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 16:11
Bogdan Bogdanović karijeru nastavlja u Hjuston Roketsima
Srpski košarkaški as i kapiten nacionalnog tima, Bogdan Bogdanović, zvanično je završio svoju epizodu u Los Anđeles Kliperisima. Nakon dve sezone provedene u Kaliforniji, sjajni bek šuter odlučio je da stavi tačku na ovo poglavlje u svojoj karijeri. On se od franšize i navijača oprostio porukom na društvenim mrežama, ne skrivajući zahvalnost za sve što je proživeo u Gradu anđela iako nije igrao onoliko koliko se očekivalo.
Bogdanović je naglasio da iz Los Anđelesa odlazi bogatiji za velika životna i sportska iskustva koja nikada neće zaboraviti.
„Dve godine. Bezbroj uspomena, lekcija, prijateljstava i bitaka. Hvala svima u organizaciji što su verovali u mene i učinili da se od prvog dana osećam kao kod kuće“, napisao je Bogdanović u uvodnom delu svog emotivnog obraćanja.
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Iskusni bek nije zaboravio ljude koji su svakodnevno radili sa njim i brinuli o njegovoj formi i zdravlju tokom boravka u Kaliforniji.
„Hvala svakom treneru, saigraču, članu medicinskog osoblja, ljudima zaduženim za opremu i svima koji rade iza kulisa. Hvala vam na vašoj posvećenosti i tome što ste me svakog dana gurali da budem bolji“.
Na samom kraju, Bogdan se poklonio onima zbog kojih se košarka i igra – vernim navijačima Klipersa.
„A navijačima, hvala vam na energiji i podršci u svakom trenutku. Posebno hvala grupi 'Clippers Swell'! Uvek ću biti zahvalan na ovom poglavlju. Želim svima ništa drugo do uspeh u budućnosti“, zaključio je srpski as.
Kao što je od ranije poznato, Bogdan Bogdanović nastavlja karijeru u Hjuston Roketsima.