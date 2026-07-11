Bogdanović se oprostio od Klipersa: Hvala svakom treneru, saigraču, članu medicinskog osoblja

Srpski košarkaški as i kapiten nacionalnog tima, Bogdan Bogdanović, zvanično je završio svoju epizodu u Los Anđeles Kliperisima. Nakon dve sezone provedene u Kaliforniji, sjajni bek šuter odlučio je da stavi tačku na ovo poglavlje u svojoj karijeri. On se od franšize i navijača oprostio porukom na društvenim mrežama, ne skrivajući zahvalnost za sve što je proživeo u Gradu anđela iako nije igrao onoliko koliko se očekivalo.

Bogdanović je naglasio da iz Los Anđelesa odlazi bogatiji za velika životna i sportska iskustva koja nikada neće zaboraviti.

„Dve godine. Bezbroj uspomena, lekcija, prijateljstava i bitaka. Hvala svima u organizaciji što su verovali u mene i učinili da se od prvog dana osećam kao kod kuće“, napisao je Bogdanović u uvodnom delu svog emotivnog obraćanja.