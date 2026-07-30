Četiri komada grčke gol-mašine! Ne ljutite Orlove…

Desetak minuta je trebalo Benfiki da načne Sankt Galen. Brzo su izveli aut i lansirali Rafu Silvu u kontru, a on je na tacni servirao zicer Pavlidisu koji ne maši iz ovakvih situacija…

Odolevali su gosti još do 55. minuta, a onda je usledila kanonada. Kaminski je opet servirao stopostotnu šansu Grku, a ovaj pogodio. Pavlidis je het-trik upotpunio desetak minuta kasnije. Ovoga puta šutem na prazan gol, a proigrao ga je desni bek Bah. Pre toga je Sankt Galen ostao sa igračem manje pošto je isključen Hrvat Stančić. Poker golova grčkog napadača usledio je u 74. minutu sa bele tačke pošto je Rikardo Orta iznudio penal. Tačku je stavio iskusni štoper Langle u 82. minutu.

Bio je ovo i oproštajni meč za Benfikinog kapitena Antonija Silvu, pošto se portugalski štoper seli u Bornmut u transferu koji sa bonusima može da izađe na 25.000.000 evra.

Benfika u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope ide na škotski Harts.

LIGA EVROPE – DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠI)

Četvrtak

Makabi Tel Aviv - Šerif 1:0 (1:0), prvi meč: 5:0

/Kone 29 autogol/

Hradec - Trumse 3:1 (1:1), prvi meč: 1:0

/Van Buren 30, Slončik 48, Mihalik 53 - Karsen 25/

Pafos - Hajduk 4:0 (2:0; 1:0), prvi meč: 0:2

/Guga 40, Goldar 90+1, Bijel 93, Koreja 117/

Midtjiland - Bešiktaš 0:2 (0:0), prvi meč: 0:1

/Rašica 70, Kokdžu 76 penal/

PAOK - Dinamo Kijev 2:0 (1:0), prvi meč: 3:2

/Konstantelijas 45+1, 47/

CSKA Sofija - Karabag 0:0 (penalima 5:4), prvi meč: 0:0

Ferencvaroš - Tvente 2:2 (1:0), prvi meč: 2:1

/Remekers 22 penal, Džozef 50 - Veghorst 82, Venegor of Heselink 86/

Anderleht - Hamarbi 3:1 (0:1), prvi meč: 1:1

/Sikan 48, Cvetković 81, Degref 89 - Abraham 2

Benfika - Sankt Galen 5:0 (1:0), prvi meč: 1:2

/Pavlidis 11, 55, 65, 74 penal, Lengle 82/