Dok se priča o novom špicu, Rijera bira 'devetku' za derbi

Konkurenciju na Zvezdinim treninzima proteklih dana pojačao je Bamba Dijeng . Doskorašnji igrač Lorijana još se nije našao u protokolu za neku utakmicu srpskog šampiona, ali se veruje da će konkurisati za 180. večiti derbi. Od fudbalera ozbiljne tržišne vrednosti se dosta očekuje na Marakani, kao i da će uskoro postati prvi izbor Alberta Rijere , ali ostaje da se vidi u kom je fizičkom stanju trenutno i da li je spreman za maksimalne napore od starta meča. Konačne odgovore bi stručni štab crveno-belih mogao da dobije tokom ove nedelje.

Kada smo kod špiceva ozbiljnog renomea, Crvena zvezda jednog već ima u svojim redovima i neće biti iznenađenje ukoliko se u nedelju od 19 časova nađe među igračima koji će istrčati na teren najvećeg srpskog stadiona. Marko Arnatuović je proteklih nedelja osetio kako izgleda nezadovoljstvo Zvezdine publike kada ne ispunite njena očekivanja, zbog čega se sigurno nalazi pod najvećim opterećenjem od dolaska u redove srpskog šampiona. Ipak, Albert Rijera dobro zna mogućnosti bivšeg igrača Verdera, Vest Hema i Intera, pa ostaje da se vidi da li će uspeti da ih prezentuje u 180. večitom derbiju, ukoliko bude dobio šansu. Ako bude uspeo u tome, jasno je odakle će pretiti najveća opasnost po gol crno-belih.

Kada su večiti derbiji u pitanju, tu važnu ulogu igra i tradicija, odnosno iskustvo u mečevima sa najvećim protivnikom, a tu je u najvećoj prednosti Aleksandar Katai. Fudbalski majstor iz Srbobrana je najviše mečeva protiv nekog protivnika odigrao baš protiv Partizana, ukupno 29, od čega 22 u dresu Crvene zvezde. Postigao je osam golova i upisao dve asistencije, a mnoge od njih je direktno rešavao. Samo prošle sezone je bio najbolji akter 178. večitog derbija, sa golom i asistencijom, dok je u 179. upisao još jednu asistenciju.



Arnautović ima tri pobede iz tri derbija, a u 178. večitom derbiju je postigao jedan od lepših golova od dolaska u Crvenu zvezdu. Lepo se namestio na 18-19 metara od gola Partizana i potom plasirao loptu u donji levi ugao gola na kom je stajao Marko Milošević. Na tom meču su i Arnautović i Katai bili starteri, a odličan meč odigrao je i Vasilije Kostov, koji nije pronašao svoje najbolje izdanje na početku ove sezone.

Jasno je da će konačna odluka Alberta Rijere zavisiti pre svega od njegovih taktičkih zamisli i gde bude video mane protivnika. Drugi segment, ali ne manje važan, biće fizička spremnost samih igrača. A treći, motivacija. Ona uglavnom ne manjka kod igrača kada je u pitanju najvažnija utakmica srpskog fudbala.



