Alkaras: Ruka je u redu, iznenađen sam Novakovim porazom u prvom kolu

Alkaras je priznao da je bio pomalo nervozan na početku i da jednostavno nije znao šta da očekuje na terenu.

"Ne znam kako je sve to izgledalo sa strane, ali sa terena imao sam utisak da sam udarao normalno. Igrao sam prilično normalno, u svom stilu. Ručni zglob, rame, sve je bilo u redu. Bio sam nervozniji nego inače, ali sam srećan jer mi je cilj bio da se takmičim ovde, da uživam. Da vidimo kako će moje telo reagovati posle mečeva, posle takmičenja", kaže Alkaras.

Bez obzira što brani trofej, ne želi sebe da stavlja pod bilo kakav pritisak posle višemesečne pauze.

"Ne znam dokle ću dogurati na turniru. Nisam znao ni da li ću sada izgubiti, niti da li ću doći do drugog kola ili finala. Stvarno ne znam dokle ću dogurati. Sve što želim jeste da uživam svaki put kad zakoračim na teren, želim da osetim energiju ljudi, da se opet takmičim", priznao je Španac.

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Naravno, nezaobilazna tema u razgovoru sa novinarima bio je neočekivani poraz Novaka Đokovića već na startu turnira.

"Gledao sam peti set. Bilo je to prvi put da Novak ovde izgubi u prvom kolu, tako da je to veliko iznenađenje, da budem iskren. Kada neko kao što je Novak ispadne u prvom kolu, to je uvek iznenađenje. Ipak, treba imati na umu da je na grend slemu uvek teško proći u naredno kolo", smatra Alkaras.