Alkaras: Ruka je u redu, iznenađen sam Novakovim porazom u prvom kolu
Vreme čitanja: 3min | uto. 01.09.26. | 09:45
Branilac trofeja u Njujorku siguran na startu
Tačno 139 dana pošto je odigrao poslednji takmičarski meč na ATP Turu, branilac pehara na US openu, Španac Karlos Alkaras, izašao je na teren i pobedio.
Teniser iz El Palmara kraj Mursije reklo bi se rutinski je dobio meč protiv Rusa Romana Safijulina, 6:4, 6:4, 6:4 posle dva sata i 22 minuta igre.
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Alkaras je priznao da je bio pomalo nervozan na početku i da jednostavno nije znao šta da očekuje na terenu.
"Ne znam kako je sve to izgledalo sa strane, ali sa terena imao sam utisak da sam udarao normalno. Igrao sam prilično normalno, u svom stilu. Ručni zglob, rame, sve je bilo u redu. Bio sam nervozniji nego inače, ali sam srećan jer mi je cilj bio da se takmičim ovde, da uživam. Da vidimo kako će moje telo reagovati posle mečeva, posle takmičenja", kaže Alkaras.
Bez obzira što brani trofej, ne želi sebe da stavlja pod bilo kakav pritisak posle višemesečne pauze.
"Ne znam dokle ću dogurati na turniru. Nisam znao ni da li ću sada izgubiti, niti da li ću doći do drugog kola ili finala. Stvarno ne znam dokle ću dogurati. Sve što želim jeste da uživam svaki put kad zakoračim na teren, želim da osetim energiju ljudi, da se opet takmičim", priznao je Španac.
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Naravno, nezaobilazna tema u razgovoru sa novinarima bio je neočekivani poraz Novaka Đokovića već na startu turnira.
"Gledao sam peti set. Bilo je to prvi put da Novak ovde izgubi u prvom kolu, tako da je to veliko iznenađenje, da budem iskren. Kada neko kao što je Novak ispadne u prvom kolu, to je uvek iznenađenje. Ipak, treba imati na umu da je na grend slemu uvek teško proći u naredno kolo", smatra Alkaras.
Da je bilo sve po planu, sa Đokovićem bi igrao u polufinalu, ali od toga neće biti ništa. Sada će imati daleko prohodniji put ka eventualnom finalu.
"Svaki igrač je nezgodan. Svaku pobedu morate da zaradite, od prvog do poslednjeg poena. Kažete da je on bio u mojoj polovini žreba, ali to je bilo daleko, tek u polufinalu. Za mene je polufinale još daleka priča, idem kolo po kolo. Trčim svoju trku", dodao je šampion US opena.
Ono što je za njega nezgodno je činjenica da nije dugo igrao i da nema još taj neophodan takmičarski ritam.
"Telo mi se naviklo na to da ne igra mečeve u pet setova. Kada se budem vratio u taj takmičarski ritam u fizičkom smislu, znaću koliko mogu da izdržim", zaključio je Alkaras koji od početka godine ima skor 23-3.
On će u drugom kolu igrati protiv Portugalca Haimea Farije koji je posle pet setova eliminisao Amerikanca Džensona Bruksbija, 6:3, 7:6 (4), 4:6, 1:6, 6:2.
Inače, drugog dana takmičenja nije bilo većih iznenađenja, pobede su prema očekivanju zabeležili Feliks Ože-Alijasim, Jakub Menšik, Frensis Tijafo, Lerner Tien i Ben Šelton.
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US OPEN, 1. KOLO
Tijafo - Dam 6:4, 4:6, 3:6, 6:3, 6:4
Menšik - Močizuki 6:1, 6:4, 7:5
Šelton - Grikspor 1:6, 6:1, 7:6 (3), 6:2
Popirin - Dimitrov 3:6, 6:3, 6:2, 6:4
Ože-Alijasim - Hiđikata 7:5, 4:6, 6:3, 7:5
Tien - Boržes 6:4, 6:1, 6:2
Alis - Dijaz Akosta 6:4, 7:5, 6:7 (7), 6:1
Hačanov - Buručaga 6:3, 6:0, 6:1
Trunheliti - Šang 0:6, 7:6 (5), 1:6, 6:3, 6:4
Bloks - Barios Vera 6:3, 6:4, 6:2
Tabilo - Hanfman 6:3, 6:2, 6:7 (7), 6:3
Beretini - Vavrinka 7:6 (4), 7:6 (3), 6:0
Nakašima - Baez 6:2, 6:1, 6:0
Darderi - Vendelken 6:2, 3:6, 6:2, 7:5
Sakamoto - Vukić 6:4, 6:7 (5) 6:4, 3:6, 6:4
Hurkač - Džumhur 6:4, 4:6, 6:1, 6:1
Svrčina - Roje 6:4, 6:3, 5:7, 5:7, 6:2
Mikelsen - Ćina 6:4, 6:1, 6:0
Fernli - Landaluse 4:6, 6:2, 4:6, 7:5, 6:3