Đoković na spisku učesnika za turnir u Pekingu
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Vreme čitanja: 1min | uto. 01.09.26. | 10:07
A tamo nije igrao 11 godina
Samo dan nakon što je Novak Đoković doživeo šokantnu eliminaciju u prvom kolu US opena, što mu se prvi put desilo u 20 godina, izašla je informacija da će srpski as igrati u Pekingu.
Organizator turnira je objavio spisak učesnika, a na njemu je i Novak Đoković, koji 11 godina nije igrao u glavnom gradu Kine. Pritom, u minulih šest nastupa, teniski GOAT je svih šest puta osvojio titulu.
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Međutim, sve to treba uzeti sa rezervom, jer niko ne zna kako Đoković razmišlja nakon što ga je telo izdalo u Njujorku već u prvom kolu turnira. Do početka takmičenja u Kini imaju još četiri nedelje (28. septembar), tako da nije nemoguće da spisak učesnika bude izmenjen do tada.
A, na listi su pored Novaka Đokovića još i Janik Siner, Aleksandar Zverev, Feliks Ože-Alijasim, Flavio Koboli, Aleks de Minor...