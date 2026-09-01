Đoković na spisku učesnika za turnir u Pekingu

Samo dan nakon što je Novak Đoković doživeo šokantnu eliminaciju u prvom kolu US opena, što mu se prvi put desilo u 20 godina, izašla je informacija da će srpski as igrati u Pekingu.

Organizator turnira je objavio spisak učesnika, a na njemu je i Novak Đoković, koji 11 godina nije igrao u glavnom gradu Kine. Pritom, u minulih šest nastupa, teniski GOAT je svih šest puta osvojio titulu.