Kraso precrtan u Parizu, ali se pojavio izlaz – ima poziv iz Italije
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 09:56
Sampdorija zainteresovana da ga dovede na pozajmicu
Negde između Lige 1 i Lige 2 je granica koju Žan Filip Kraso ne može da probije. Davao je i pakovao golove u dresu Sent Etjena u drugom rangu kao da ne postoji ništa lakše, tu ga je Crvena zvezda i zapazila. Srpska epizoda kratko je trajala, vratio se u Francusku i isprva je u Parizu sve bilo idilično, ali se vremenom po reprezentativca Obale Slonovače situacija pokvarila…
I u Parizu je Žan Filip Kraso, dok je tim bio u drugoj ligi, bio ubitačan i veoma važan u pohodu na promociju u Ligu 1, međutim, kada se klub izdigao do elite – minutaža mu je opala. Učinak je bio tanušan, a tokom ovog leta Lijam Rosenior ga je precrtao. Poslednjeg dana prelaznog roka u potrazi je za novom sredinom.
Izabrane vesti
Nema sreće za ofanzivca Obale Slonovače u pariskom klubu, ali se pojavio izlaz – ima poziv iz Italije.
Samo što na Apeninskom poluostrvu ne bi igrao u Seriji A, nego bi se ponovo spustio u drugi rang – u Seriju B. Sampdorija je zainteresovana za Žan Filipa Krasoa, voljna je da nekadašnjeg igrača Crvene zvezde, sa kojom je osvojio duplu krunu u Srbiji, dovede na pozajmicu.
Mozzart Relax - pravi dobitan tiket i kad tip padne
Prema navodima iz Francuske, otvoreni su pregovori između Pariza i Sampdorije, i napreduju. Pozajmica ne bi bila „suva“, bila bi ubačena opcija otkupa. Neophodan je napadač Sampdoriji, trenutno trener Bernardo Koradi ima samo dvojicu klasičnih. Jedan je Đenaro Tutino, a drugi povređeni Tobijas Lauritsen.
Otuda i potreba da se angažuje još neko. Sužen fond igrača, a Sampdorija nije dobro otvorila novu sezonu. Odigrala je nerešeno sa Ćezenom i izgubila je od Juve Stabije. Sada pokušava kako zna i ume u poslednji čas da pojača konkurenciju u napadu. Prvi pik je Žan Filip Kraso, ali vremena nema previše, moraće Italijani da se ubrzaju.