Kraso precrtan u Parizu, ali se pojavio izlaz – ima poziv iz Italije

Nema sreće za ofanzivca Obale Slonovače u pariskom klubu, ali se pojavio izlaz – ima poziv iz Italije.

Samo što na Apeninskom poluostrvu ne bi igrao u Seriji A, nego bi se ponovo spustio u drugi rang – u Seriju B. Sampdorija je zainteresovana za Žan Filipa Krasoa, voljna je da nekadašnjeg igrača Crvene zvezde, sa kojom je osvojio duplu krunu u Srbiji, dovede na pozajmicu.

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Prema navodima iz Francuske, otvoreni su pregovori između Pariza i Sampdorije, i napreduju. Pozajmica ne bi bila „suva“, bila bi ubačena opcija otkupa. Neophodan je napadač Sampdoriji, trenutno trener Bernardo Koradi ima samo dvojicu klasičnih. Jedan je Đenaro Tutino, a drugi povređeni Tobijas Lauritsen.

Otuda i potreba da se angažuje još neko. Sužen fond igrača, a Sampdorija nije dobro otvorila novu sezonu. Odigrala je nerešeno sa Ćezenom i izgubila je od Juve Stabije. Sada pokušava kako zna i ume u poslednji čas da pojača konkurenciju u napadu. Prvi pik je Žan Filip Kraso, ali vremena nema previše, moraće Italijani da se ubrzaju.