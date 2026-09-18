Dokle više, Kristijano? I sa 41 godinom na spisku reprezentacije
Vreme čitanja: 3min | pet. 18.09.26. | 14:12
Prvi put je tu i golman Benfike Samuel Soareš, a poziv je dobio i napadač Borusije Dortmund Fabio Silva
Iza njega dve i po decenije u trenerskom poslu, sve skupa više od pola veka u fudbalu. Ali tek sada će 72-godišnji Žorž Žezus debitovati na klupi Portugalije. I čini se – neće mnogo menjati. Prvi spisak novog selektora nije naime doneo nikakve velike promene u odnosu na tim koji je igrao na Mundijalu, i u osmini finala ispao od Španije. Tu je čak i 41-godišnji Kristijano Ronaldo, još tokom Svetskog prvenstva žestoko kritikovan kao neko ko treba da prihvati da je njegovo vreme prošlo, ali ipak ne odustaje u poteri za tim 1.000 golom.
Istina je doduše da se ni ostala velika imena u portugalskom timu nisu proslavila igrom na planetarnoj smotri, ali kako je Ronaldo ipak iznad svih njegova odluka da produži boravak u reprezentaciji izazvaće sigurno najviše polemike.
”Tačno je da Ronaldo ima drugačiji status, osvojio je pet Zlatnih lopti, ali nisam zbog toga doneo ovu odluku. Nije ovde samo zato što je Kris, to svima govorim. Njegova prošlost nije važna. Njegova budućnost jeste, ali dluke donosim na osnovu njegovih igara… Kris je tu kao i svi drugi: ako bude igrao dobro – igraće. Ako ne bude – neće”, pravdao je odluku selektor Žezus.
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Što se tiče ostalih, prvi poziv je dobio 24-godišnji golman Benfike Samuel Soareš, a tu su i Nuno Tavareš, Žoao Palinja i napadač Borusije Dortmund Fabio Silva. Niko od njih nije putovao na Mundijal.
Naravno, to je značilo da je neko morao da ostane kratak, a ovog puta su stradali Žoze Sa, Nelson Semedo, Samu Kosta, Gonsalo Guedeš i Mateus Nunes. Poziv nije dobio ni Antonio Silva, štoper Bornmuta.
“Što se tiče Silve, zvao sam samo četvoricu štopera, sa dvojicom sam već radio, a to je važno: sa Tomasom i Rubenom. Zato nisam menjao tu. Kad govorimo o Fabiju, on ima drugačije karakteristike od ostalih napada.a Ramos i Kris su igrači koji znaju da povuku igru napred. Drugačiji su Andre Silva i Gonsalo Pasijensija. Drugačiji je i Silva, a pored toga – tek su mu 24 godina. Mogao bi da postane i starter".
Žezus će debi na klupi Portugala imati 24. Septembra protiv Velsa kod kuće, potom će odmeriti snage sa Norveškom i Danskom,na gostovanjima. Poslednju utakmicu u ovom reprezentativnom prozoru odigraće 4. oktobra protiv Norveške, ali sada kao domaćin.
TIM PORTUGALA
Golmani: Diogo Kosta (Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soareš (Benfika)
Odbrambeni igrači: Ruben Dijas (Mančester Siti), Tomas Araužo (Benfika), Renato Veiga (Viljareal), Gonsalo Injasio (Sporting), Žoao Kanselo (Barselona), Diogo Dalot (Mančester junajted), Nuno Mendeš (Pari Sen Žermen), Nuno Tavareš (Lacio)
Vezni red: Žoao Palinja (Benfika), Vitinja (Pari Sen Žermen), Ruben Neveš (Al Hilal), Žoao Neveš (Pari Sen Žermen), Bernardo Silva (Real Madrid), Bruno Fernandeš (Mančester junajted).
Napad: Fransisko Trinkao (Al Ahli), Fransisko Konseisao (Juventus), Petro Neto (Čelsi), Rafael Leao (Galatasaraj), Žoao Feliks (Al Nasr), Fabio Silva (Borusija Dortmund), Gonsalo Ramos (Pari Sen Žermen), Kristijano Ronaldo (Al Nasr).