Dokle više, Kristijano? I sa 41 godinom na spisku reprezentacije

Iza njega dve i po decenije u trenerskom poslu, sve skupa više od pola veka u fudbalu. Ali tek sada će 72-godišnji Žorž Žezus debitovati na klupi Portugalije. I čini se – neće mnogo menjati. Prvi spisak novog selektora nije naime doneo nikakve velike promene u odnosu na tim koji je igrao na Mundijalu, i u osmini finala ispao od Španije. Tu je čak i 41-godišnji Kristijano Ronaldo, još tokom Svetskog prvenstva žestoko kritikovan kao neko ko treba da prihvati da je njegovo vreme prošlo, ali ipak ne odustaje u poteri za tim 1.000 golom.

Istina je doduše da se ni ostala velika imena u portugalskom timu nisu proslavila igrom na planetarnoj smotri, ali kako je Ronaldo ipak iznad svih njegova odluka da produži boravak u reprezentaciji izazvaće sigurno najviše polemike.

”Tačno je da Ronaldo ima drugačiji status, osvojio je pet Zlatnih lopti, ali nisam zbog toga doneo ovu odluku. Nije ovde samo zato što je Kris, to svima govorim. Njegova prošlost nije važna. Njegova budućnost jeste, ali dluke donosim na osnovu njegovih igara… Kris je tu kao i svi drugi: ako bude igrao dobro – igraće. Ako ne bude – neće”, pravdao je odluku selektor Žezus.