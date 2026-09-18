Miladinović uveo Zemun u Superligu, pa otišao u Kruševac da uradi isto sa Napretkom

Prošle godine je Miladinović bio jedan od standardnijih igrača u Zemunu, odigrao je 32 meča i zabeležio četiri asistencije. Univerzalac u veznom redu je potom u Mozzart Bet Superligi nastupio u prva dva kola ovog leta, drugih 45 minuta u remiju sa Partizanom (2:2) i kao starter 61 minut u porazu od IMT-a (04).

Posle toga je šest utakmica presedeo na klupi, dok protiv Radnika iz Surdulice nije bio u protokolu. To je već bio jasan znak da se sprema transfer.

Subota, 17.00: (1,42) Novi Pazar (4,50) Zemun (7,75) - MR

Miladinović je inače dete Brodarca, igrao je još za novosadski Proleter, Mladost GAT i Jedinstvo iz Uba. Odigrao je svojevremeno 12 utakmica za kadetsku reprezentaciju Srbije, dobio potom i poziv u omladinsku selekciju, ali na tom nivou već nije zabeležio nijedan nastup.

Napretku je preko potrebna sveža krv, pošto se trenutno nalazi u lošoj formi. Poražen je na četiri od poslednjih pet mečeva, pa je potonuo na osmu poziciju na tabeli Mozzart Bet Prve lige. Ima 13 bodova, osam manje od lidera Borca.

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