Miladinović uveo Zemun u Superligu, pa otišao u Kruševac da uradi isto sa Napretkom
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 15:10
Vezista koji je odigrao dva meča ove sezone u elitnom rangu potpisao jednogodišnji ugovor
Posle odlaska Milana Kuljića nije više dobio nijednom priliku da zaigra. Očigledno da se to ne bi promenilo ni dolaskom Đorđija Mojsova, pa je zato Danilo Miladinović rešio da napusti Zemun. Sišao je 24-godišnji fudbaler rang niže i potpisao jednogodišnji ugovor sa Napretkom.
Kako su saopštili Kruševljani, u Napredak je vezista došao sa ciljem da ostvari isti rezultat koji je prošle sezone postigao sa Zemunom – da ga uvede u elitni rang.
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Prošle godine je Miladinović bio jedan od standardnijih igrača u Zemunu, odigrao je 32 meča i zabeležio četiri asistencije. Univerzalac u veznom redu je potom u Mozzart Bet Superligi nastupio u prva dva kola ovog leta, drugih 45 minuta u remiju sa Partizanom (2:2) i kao starter 61 minut u porazu od IMT-a (04).
Posle toga je šest utakmica presedeo na klupi, dok protiv Radnika iz Surdulice nije bio u protokolu. To je već bio jasan znak da se sprema transfer.
Subota, 17.00: (1,42) Novi Pazar (4,50) Zemun (7,75) - MR
Miladinović je inače dete Brodarca, igrao je još za novosadski Proleter, Mladost GAT i Jedinstvo iz Uba. Odigrao je svojevremeno 12 utakmica za kadetsku reprezentaciju Srbije, dobio potom i poziv u omladinsku selekciju, ali na tom nivou već nije zabeležio nijedan nastup.
Napretku je preko potrebna sveža krv, pošto se trenutno nalazi u lošoj formi. Poražen je na četiri od poslednjih pet mečeva, pa je potonuo na osmu poziciju na tabeli Mozzart Bet Prve lige. Ima 13 bodova, osam manje od lidera Borca.
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