Spisak Bate Mirkovića: Novičić, Mimović, Kuljanin, Ugrešić...
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Vreme čitanja: 1min | pet. 18.09.26. | 14:19
Mladu reprezentaciju čekaju četiri prijateljske utakmice
Selektor A reprezentacije Srbije Veljko Paunović je danas pre podne otkrio karte, odnosno objavio spisak sa 28 imena za utakmice Lige nacija, a posle njega, posle podne, isto je učinio selektor mlade selekcije Zoran Mirković.
Mladu reprezentaciju Srbije očekuju četiri prijateljske utakmice: dve sa U23 timom Iraka (25. i 28. septembra), a onda dve sa U21 timom Rusije (2. i 5. oktobar).
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Zoran Mirković je pozvao 26 igrača za ove mečeve, a neki od njegovih pulena su se našli u sastavu A tima.
Na spisku U21 tima su:
golmani Viktor Džodić (Monpelje), Luka Lijeskić (Radnički Kragujevac), Vuk Draškić (OFK Beograd Mozzart Bet), Bogdan Matijašević (Novi Pazar),
odbrana Uroš Tegeltija (Železničar Pančevo), Ognjen Mimović (Fenerbahče), Stefan Leković (Amadora), Bojan Kovačević (Kadiz), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Aleksej Vukičević (OFK Beograd Mozzart Bet), Petar Petrović (Šturm), Stefan Bukinac (Jang Bojs), Viktor Radojević (Montreal),
vezisti Matija Mitrović (Gimarais), Vasilije Novičić (IMT), Janko Jevremović (Železničar Pančevo), Ognjen Ugrešić (PAOK), Uroš Miladinović (Čukarički), Milan Aleksić (Partizan), Aleksa Kuljanin (Železničar Pančevo), Lazar Jovanović (Udineze), Matija Popović (CSKA Moskva), Milan Kolarević (Vojvodina),
napadači Vanja Vlahović (Mantova), Jovan Mijatović (Ajntraht Braunšvajg), Marko Lazetić (Noa).