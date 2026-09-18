Spisak Bate Mirkovića: Novičić, Mimović, Kuljanin, Ugrešić...

Selektor A reprezentacije Srbije Veljko Paunović je danas pre podne otkrio karte, odnosno objavio spisak sa 28 imena za utakmice Lige nacija, a posle njega, posle podne, isto je učinio selektor mlade selekcije Zoran Mirković.

Mladu reprezentaciju Srbije očekuju četiri prijateljske utakmice: dve sa U23 timom Iraka (25. i 28. septembra), a onda dve sa U21 timom Rusije (2. i 5. oktobar).