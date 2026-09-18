Saša Ilić sklanja i Stefana Milića

Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 15:21
Plan je da Partizan sa novim štoperskim tandemom zaigra u Surdulici
Promeniće se i nepromenjivo. Od početka sezone Stefan Milić je proveo najviše minuta na terenu uzimajući u obzir igrače u polju (izuzimajući golmane), a deluje da bi i on mogao da se preseli na klupu. Prema informacijama Mozzart Sporta, Saša Ilić je pred odlukom da reprezentativca Crne Gore, koji je odnedavno vlasnik srpskog pasoša kako se na mečevima Mozzart Bet Superlige ne bi vodio kao stranac, izostavi iz početnih 11 za gostovanje u Surdulici.
Odluka je utemeljena partijama Milića u poslednje dve utakmice i nezadovoljstvom članova stručnog štaba kako je odbrana izgledala tokom večitog derbija i u okršaju sa Vojvodinom, kada je matirana ukupno pet puta. Na stadionu „Rajko Mitić” 26-godišnji defanzivac je dejstvovao kao štoper, dok je duel sa Lalama počeo na poziciji desnog beka i u oba slučaja se nije proslavio.
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Sve to, u kombinaciji sa inače ranjivom odbranom Partizana, koja je kapitulirala na svakoj utakmici aktuelnog prvenstva makar po jednom, navelo je Ilića da je rekonstruiše, pa je tako posle Stefana Mitrovića, koji od gostovanja u Lučanima ni sekund nije proveo na terenu, sada došao red na Stefana Milića da i on postane rezerva.
S jedne strane razumljivo, u želji da se razmrda ekipa, a sa druge valja imati na umu da je Stefan Milić od svih odbrambenih fudbalera Parnog valjka igrao najviše ove sezone. Počeo je sve utakmice izuzev one u Luksemburgu kada nije ni bilo potrebe da igra revanš protiv Una Štrasena, kada su u tandemu dejstvovali Stefan Mitrović i Nikola Simić.
Za meč u Surdulici Saša Ilić planira da tandem štopera budu kapiten Nikola Simić, koji se u međuvremenu našao na spisku selektora Veljka Paunovića za utakmice Lige nacija, kao i Sidni Lima, novajlija iz Santa Klare.