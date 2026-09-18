Saša Ilić sklanja i Stefana Milića

Promeniće se i nepromenjivo. Od početka sezone Stefan Milić je proveo najviše minuta na terenu uzimajući u obzir igrače u polju (izuzimajući golmane), a deluje da bi i on mogao da se preseli na klupu. Prema informacijama Mozzart Sporta, Saša Ilić je pred odlukom da reprezentativca Crne Gore, koji je odnedavno vlasnik srpskog pasoša kako se na mečevima Mozzart Bet Superlige ne bi vodio kao stranac, izostavi iz početnih 11 za gostovanje u Surdulici.

Odluka je utemeljena partijama Milića u poslednje dve utakmice i nezadovoljstvom članova stručnog štaba kako je odbrana izgledala tokom večitog derbija i u okršaju sa Vojvodinom, kada je matirana ukupno pet puta. Na stadionu „Rajko Mitić” 26-godišnji defanzivac je dejstvovao kao štoper, dok je duel sa Lalama počeo na poziciji desnog beka i u oba slučaja se nije proslavio.