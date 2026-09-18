Iz Bergama u Novi Pazar: Bilač potpisuje na tri godine, Atalanti procenti

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Vreme čitanja: 1min | pet. 18.09.26. | 15:16
"Radi se o igraču koji je zalog za budućnost, ime i renome kluba iz kojeg je došao to potvrđuju", kaže za Mozzart Sport prvi operativac Plavih Fikret Međedović
Još jedan tinejdžer stiže u defanzivnu liniju Novog Pazara. Uz aduta omladinske selekcije Srbije sa lokala Ahmeda Hadžimujovića i mladog reprezentativca Crne Gore Stefana Melentijevića, koji je letos potisao dvogodišnji ugovor, svoje mesto pod suncem potražiće Maks Bilač.
Slovenac visok skoro dva metra rođen 2007. stiže iz Atalante i trebalo bi da sa Pazarcima potpiše ugovor na tri godine. Klub iz Bergama dobiće zauzvrat 30 odsto od naredne Bilačeve prodaje.
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"Još jedan veliki posao našeg sportskog sektora. Radi se o igraču koji je zalog za budućnost. Ime i renome kluba iz kojeg je došao to potvrđuje. Bilač je veliko pojačanje za Novi Pazar u narednom periodu", rekao je za Mozzart Sport prvi operativac Plavih Fikret Međedović.
Bilač je bio deo Atalantinog tima što se takmiči u Primaveri. Momak iz Postojne ponikao u Krki jedno vreme nastupao je za podmladak Sampdorije, a ima i reprezentativno iskustvo u Sloveniji u uzrastima mlađih kadeta i omladinaca.
Mladi fudbaler potiče iz sportske porodice, jer je njegov otac Borut Bilač, nekadašnji jugoslovenski i slovenački atletičar.