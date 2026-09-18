Iz Bergama u Novi Pazar: Bilač potpisuje na tri godine, Atalanti procenti

"Još jedan veliki posao našeg sportskog sektora. Radi se o igraču koji je zalog za budućnost. Ime i renome kluba iz kojeg je došao to potvrđuje. Bilač je veliko pojačanje za Novi Pazar u narednom periodu", rekao je za Mozzart Sport prvi operativac Plavih Fikret Međedović.

Bilač je bio deo Atalantinog tima što se takmiči u Primaveri. Momak iz Postojne ponikao u Krki jedno vreme nastupao je za podmladak Sampdorije, a ima i reprezentativno iskustvo u Sloveniji u uzrastima mlađih kadeta i omladinaca.

Mladi fudbaler potiče iz sportske porodice, jer je njegov otac Borut Bilač, nekadašnji jugoslovenski i slovenački atletičar.